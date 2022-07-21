ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Імпортозаміщення по-російськи: в РФ випустили миючий засіб для підлоги і голови

Новость на русском →
Росія, Четвер 21 липня 2022 10:31
Імпортозаміщення по-російськи: в РФ випустили миючий засіб для підлоги і голови У Росії зганьбилися з миючим засобом "7 в 1" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії після західних санкцій і виходу з країни іноземних компаній заміщають імпортні товари по-своєму.

Так, у мережі показали "косметичний" засіб, який розрахований для миття підлог, відлякування комах. Також їм рекомендують мити тіло і голову.

Імпортозаміщення по-російськи

Росіянам пропонують засіб під назвою "Дачний". Його позиціонують як "7 в 1". На упаковці сказано, що це крем мило, гель для душу, шампунь, миття посуду і підлоги, прання ганчірок і відлякування комах!

Виробники запевняють, що "відмиє все". Також в чудо-засіб входить ефірне масло м'яти. Судячи з усього, воно надає такий універсальний ефект.

Дивіться на відео демонстрацію дивного товару для росіян.

А в цей час у Києві запустили новий модернізований електропоїзд.

Також читайте, Як Росії зганьбилися з фейком про терориста з Луцька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя