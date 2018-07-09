"Инерция системы и бюрократизм": Забужко рассказала о проблемах страны и общества

Забужко подчеркнула, что в нашей стране не все так безнадежно, как кажется

Известная украинская писательница Оксана Забужко поделилась своими размышлениями о том, что мешает нашей стране развиваться и двигаться вперед. Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

Забужко подчеркнула, что в нашей стране не все так безнадежно, как кажется.

"В правительстве есть интеллектуалы, грамотные менеджеры, умные чиновники. Это большое дело. Менеджер-управленец — профессия, которая нужна государству, чтобы она полноценно функционировала. Но у нас сильные инерция системы и бюрократизм, в котором увязает всякая инициатива. И в обществе нет координации, связи, коммуникации. Потому что такое гражданское общество? Не то же, когда люди сидят и ждут, что им сделает власть хорошо или плохо", - отмечает писательница.

По ее словам, власть всегда такая, какой ей общество позволяет быть.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Оксана отмечает, что в государстве должно "происходить коммуникация на всех уровнях между обществом и властью, и должны быть инициативы, идущие снизу, существовать горизонтальная связь между различными частями страны".

"У нас историческая память, увы, на уровне аквариумной рыбки и клиповое мышление: когда одна картинка перекрывается другой, и та, первая, стирается. Кто помнит, что было пять, десять лет назад, особенно политики: что они обещали и каким богам молились? У меня такое впечатление, что двадцать с лишним лет Украина была поставлена на паузу, и люди, от которых зависела судьба страны, чесали затылки и ждали, возвратится ли Москва", - говорит Забужко.

Ранее Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" - мощный удар по ФСБ.

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