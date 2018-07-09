Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Инерция системы и бюрократизм": Забужко рассказала о проблемах страны и общества

STYLERLIFE        09.07.2018 - 14:46
Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)
Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Забужко подчеркнула, что в нашей стране не все так безнадежно, как кажется

Известная украинская писательница Оксана Забужко поделилась своими размышлениями о том, что мешает нашей стране развиваться и двигаться вперед. Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

Забужко подчеркнула, что в нашей стране не все так безнадежно, как кажется.

"В правительстве есть интеллектуалы, грамотные менеджеры, умные чиновники. Это большое дело. Менеджер-управленец — профессия, которая нужна государству, чтобы она полноценно функционировала. Но у нас сильные инерция системы и бюрократизм, в котором увязает всякая инициатива. И в обществе нет координации, связи, коммуникации. Потому что такое гражданское общество? Не то же, когда люди сидят и ждут, что им сделает власть хорошо или плохо", - отмечает писательница.

По ее словам, власть всегда такая, какой ей общество позволяет быть.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Оксана отмечает, что в государстве должно "происходить коммуникация на всех уровнях между обществом и властью, и должны быть инициативы, идущие снизу, существовать горизонтальная связь между различными частями страны".

"У нас историческая память, увы, на уровне аквариумной рыбки и клиповое мышление: когда одна картинка перекрывается другой, и та, первая, стирается. Кто помнит, что было пять, десять лет назад, особенно политики: что они обещали и каким богам молились? У меня такое впечатление, что двадцать с лишним лет Украина была поставлена на паузу, и люди, от которых зависела судьба страны, чесали затылки и ждали, возвратится ли Москва", - говорит Забужко.

Ранее Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" - мощный удар по ФСБ.

Герои, погибшие в июне 2018

"Убивали и будем убивать": Забужко высказалась о бандитской стратегии РФ Забужко рассказала, как Украине помог "призрак Сталина"
Теги: Оксана Забужко
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь