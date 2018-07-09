"Інерція системи й бюрократизм": Забужко розповіла про проблеми країни і суспільсьва

Забужко підкреслила, що в нашій країні не все так безнадійно, як здається

Відома українська письменниця Оксана Забужко поділилася своїми роздумами про те, що заважає нашій країні розвиватися і рухатися вперед. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Факти".

Забужко підкреслила, що в нашій країні не все так безнадійно, як здається.

"В уряді є інтелектуали, грамотні менеджери, розумні чиновники. Це велике діло. Менеджер-управлінець — професія, яка потрібна державі, щоб вона повноцінно функціонувала. Але у нас сильні інерція системи й бюрократизм, у якому загрузає всяка ініціатива. І в суспільстві немає координації, зв’язку, комунікації. Бо що таке громадянське суспільство? Не те ж, коли люди сидять і чекають, що їм зробить влада добре чи погане", - відзначає письменниця.

За її словами, влада завжди така, якою їй суспільство дозволяє бути.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Пані Оксана відзначає, що в державі має "відбуватися комунікація на всіх рівнях між суспільством і владою, і мають бути ініціативи, що йдуть знизу, існувати горизонтальний зв’язок між різними частинами країни".

"У нас історична пам’ять, на жаль, на рівні акваріумної рибки і кліпове мислення: коли одна картинка перекривається іншою, і та, перша, стирається. Хто пам’ятає, що було п’ять, десять років тому, особливо політики: що вони обіцяли і яким богам молилися? У мене таке враження, що двадцять з гаком років Україна була поставлена на паузу, і люди, від яких залежала доля країни, чухали потилицю і чекали, чи вернеться Москва", - говорить Забужко.

Раніше Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ.

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