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"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ

STYLERLIFE        31.05.2018 - 19:10
Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)
Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Письменниця назвала інсценування вбивства журналіста прямою поразкою Росії

Відома українська письменниця Оксана Забужко висловилася про спецоперацію СБУ, в рамках якої запобігли замаху на життя російського журналіста Аркадія Бабченка. Своєю думкою вона поділилася в коментарі для Styler.

Забужко переконана, що інсценоване "вбивство" журналіста було справжнім ударом по ФСБ (Федеральній службі безпеки Росії).

"Це сталося в форматі "Запорожці пишуть листа турецькому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем і виявилося, що воно все трухляве", - зазначила письменниця.

"Вибачте, у нас два покоління українців живуть під владою "Адъютанта и его превосходительства", "Семнадцати мгновений весны". Це величезна тема. Яка, зверніть увагу, не дуже-то і озвучена і до сих пір не проговорена. Панувала віра в те, що ці "органи" - всесильні. А виявилося, що все це - дикий блеф", - додала Забужко.

За її словами, для Росії це - пряма поразка.

"Так облажатися, як вони облажались - це треба вміти!" - вважає письменниця.

"І в Раді Безпеки ООН, і з цією за тридцять хвилин відкритою кримінальною справою. Там, в Росії, все гриміло і клекотіло. І можна було б, щоб воно ще кілька днів там погриміло. Хвилю вкотили таку потужну!" - додала вона.

За словами письменниці, після новини про те, що Бабченко - живий, вона отримала багато листів від зарубіжних колег.

"Я вчора півдня отримувала листи від колег від Парижа до Бостона. При такій колосальній і блискавичній інформаційній підтримці можна з упевненістю сказати, що кампанія готувалася довго. І це не просто український, а світовий кейс. У цьому був весь шарм!" - зазначила Забужко.

До речі, Бабченко розповів подробиці інсценування свого вбивства.

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Теги: Оксана Забужко, Аркадий Бабченко
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