"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ

Писательница назвала инсценировку убийства журналиста прямым поражением России

Известная украинская писательница Оксана Забужко высказалась о спецоперации СБУ, в рамках которой предотвратили покушение на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко. Своим мнением она поделилась в комментарии для Styler.

Забужко уверена, что инсценированное "убийство" журналиста было настоящим ударом по ФСБ (Федеральной службы безопасности России).

"Это произошло в формате "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем и оказалось, что оно все трухлявое", - отметила писательница.

"Извините, у нас два поколения украинцев живут под властью "Адъютанта и его превосходительства", "Семнадцати мгновений весны". Это огромная тема. Которая, обратите внимание, не слишком-то и озвучена и до сих пор не проговорена. Царила вера в то, что эти "органы" – всесильны. А оказалось, что все это – дикий блеф", - добавила Забужко.

По ее словам, для России это – прямое поражение.

"Так облажаться, как они облажались – это надо уметь!" – считает писательница.

"И в Совете Безопасности ООН, и с этим за тридцать минут открытым уголовным делом. Там, в России, все гремело и клокотало. И можно было бы, чтобы оно еще несколько дней там погремело. Волну вкатили такую мощную!" – добавила она.

По словам писательницы, после новости о том, что Бабченко - жив, она получила много писем от зарубежных коллег.

"Я вчера полдня получала письма от коллег от Парижа до Бостона. При такой колоссальной и молниеносной информационной поддержке можно с уверенностью сказать, что кампания готовилась долго. И это не просто украинский, а мировой кейс. В этом был весь шарм!" – отметила Забужко.

Кстати, Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства.

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