Оксана Забужко: У нас наконец появились СБУ и люди, которые уже не торгуют родиной

Миф о "всесильном ФСБ" лопнул, считает знаменитая писательница

Аркадий Бабченко – жив, а его "убийство" – это часть спецоперации. Такая новость всколыхнула Украину и мир 30 мая.

Styler связался со знаменитой писательницей Оксаной Забужко и поинтересовался ее личными впечатлениями об этих событиях.

"По поводу самого Бабченко – говорить о нем неинтересно. А вот говорить об СБУ – это значительно интереснее! Потому что на самом деле то, что произошло, длилось далеко не два дня. Это очень серьезная история, и она требует осмысления. Она продолжается и будет продолжаться. И, я бы сказала, есть надежда на конец "андроповской" эпохи! Ведь разбился миф о непобедимости "органов товарища Дзержинского", о "непобедимом ФСБ". Под эгидой именно этого мифа Россия бомбит, насилует, аннексирует и производит все, что ей хочется. И вот этот миф лопнул. Слава украинскому СБУ!" – прокомментировала писательница.

"ФСБ ткнули пальцем и оказалось, что оно все трухлявое"

По словам Забужко, инсценированное "убийство" журналиста – это было настоящим ударом по ФСБ.

"Это произошло в формате "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем и оказалось, что оно все трухлявое. Извините, у нас два поколения украинцев живут под властью "Адъютанта и его превосходительства", "Семнадцати мгновений весны". Это огромная тема. Которая, обратите внимание, не слишком-то и озвучена и до сих пор не проговорена. Царила вера в то, что эти "органы" – всесильны. А оказалось, что все это – дикий блеф", - добавила Оксана Забужко.

По ее словам, для России это – прямое поражение.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Так облажаться, как они облажались – это надо уметь! И в Совете Безопасности ООН, и с этим за тридцать минут открытым уголовным делом. Там, в России, все гремело и клокотало. И можно было бы, чтобы оно еще несколько дней там погремело. Волну вкатили такую мощную!" - добавила она.

По словам писательницы, после новости о том, что Бабченко - жив, она получила много писем от зарубежных коллег. Она рассказала:

"Я вчера полдня получала письма от коллег от Парижа до Бостона. При такой колоссальной и молниеносной информационной поддержке можно с уверенностью сказать, что кампания готовилась долго. И это не просто украинский, а мировой кейс. В этом был весь шарм! Я встречалась с Бабченко еще в 2014 году. Но в данном контексте, я считаю, это абсолютно неинтересно. Вместо Бабченко может быть Иванов, Петров, Сидоров".

"Два дня информационно всех трясет"

По мнению писательницы, Россия давно запустила информационную кампанию, заточенную на то, что "в Украине убивают журналистов".

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Это началось еще с убийством несчастного Бузины в 2015 году. "Хунта, которая убивает журналистов" – вот об этом говорилось регулярно. Я же на самом деле боялась за матч Лиги Чемпионов. Я переживала, чтобы ничего не случилось. На следующее утро после матча проснулась. Муж уже смотрел новости, и я спросила его: "Ну что, все в порядке?". Я переживала, чтобы у нас обошлось без терактов. А теперь, как видим, это готовили намного раньше", - сказала она.

"Два дня информационно всех трясет. Но это никаким образом не двухдневный процесс. Это очень долгий и красивый сюжет. И ФСБ, простите, сейчас сидит в луже и обтекает. В плотной занятости из-за Книжного Арсенала я урвала себе целых полчаса, чтобы посмотреть реакции, почитать, что пишут об этом россияне. А там такой скрежет зубов из-за поребрика доносится! Чуть ли не в эфире первого федерального канала говорили, "какие хохлы – гниды". Это ли не самый большой комплимент работе СБУ?" - выразила мнение Оксана Забужко.

По ее словам, можно сказать, что у нас появилась служба безопасности.

"Это страшно говорить, но такой факт – это следствие войны. Однако из того, что сейчас звучит повсюду в новостях, у меня сложилось очень положительное впечатление. Я боюсь, стучу по дереву и держу кулаки, Но у нас, слава богу, появились СБУ и люди, которые уже не торгуют родиной, а действительно готовы ее защищать. Это очень круто", - прокомментировала писательница.

Ранее Оксана Забужко рассказала о войне на Донбассе, политических фейках и "феномене залипшей клавиши".