Оксана Забужко: У нас наконец появились СБУ и люди, которые уже не торгуют родиной

Миф о "всесильном ФСБ" лопнул, считает знаменитая писательница
Аркадий Бабченко – жив, а его "убийство" – это часть спецоперации. Такая новость всколыхнула Украину и мир 30 мая.
Styler связался со знаменитой писательницей Оксаной Забужко и поинтересовался ее личными впечатлениями об этих событиях.
"По поводу самого Бабченко – говорить о нем неинтересно. А вот говорить об СБУ – это значительно интереснее! Потому что на самом деле то, что произошло, длилось далеко не два дня. Это очень серьезная история, и она требует осмысления. Она продолжается и будет продолжаться. И, я бы сказала, есть надежда на конец "андроповской" эпохи! Ведь разбился миф о непобедимости "органов товарища Дзержинского", о "непобедимом ФСБ". Под эгидой именно этого мифа Россия бомбит, насилует, аннексирует и производит все, что ей хочется. И вот этот миф лопнул. Слава украинскому СБУ!" – прокомментировала писательница.
По словам Забужко, инсценированное "убийство" журналиста – это было настоящим ударом по ФСБ.
"Это произошло в формате "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем и оказалось, что оно все трухлявое. Извините, у нас два поколения украинцев живут под властью "Адъютанта и его превосходительства", "Семнадцати мгновений весны". Это огромная тема. Которая, обратите внимание, не слишком-то и озвучена и до сих пор не проговорена. Царила вера в то, что эти "органы" – всесильны. А оказалось, что все это – дикий блеф", - добавила Оксана Забужко.
По ее словам, для России это – прямое поражение.
Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина, Виталий Носач)
"Так облажаться, как они облажались – это надо уметь! И в Совете Безопасности ООН, и с этим за тридцать минут открытым уголовным делом. Там, в России, все гремело и клокотало. И можно было бы, чтобы оно еще несколько дней там погремело. Волну вкатили такую мощную!" - добавила она.
По словам писательницы, после новости о том, что Бабченко - жив, она получила много писем от зарубежных коллег. Она рассказала:
"Я вчера полдня получала письма от коллег от Парижа до Бостона. При такой колоссальной и молниеносной информационной поддержке можно с уверенностью сказать, что кампания готовилась долго. И это не просто украинский, а мировой кейс. В этом был весь шарм! Я встречалась с Бабченко еще в 2014 году. Но в данном контексте, я считаю, это абсолютно неинтересно. Вместо Бабченко может быть Иванов, Петров, Сидоров".
По мнению писательницы, Россия давно запустила информационную кампанию, заточенную на то, что "в Украине убивают журналистов".
Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина, Виталий Носач)
"Это началось еще с убийством несчастного Бузины в 2015 году. "Хунта, которая убивает журналистов" – вот об этом говорилось регулярно. Я же на самом деле боялась за матч Лиги Чемпионов. Я переживала, чтобы ничего не случилось. На следующее утро после матча проснулась. Муж уже смотрел новости, и я спросила его: "Ну что, все в порядке?". Я переживала, чтобы у нас обошлось без терактов. А теперь, как видим, это готовили намного раньше", - сказала она.
"Два дня информационно всех трясет. Но это никаким образом не двухдневный процесс. Это очень долгий и красивый сюжет. И ФСБ, простите, сейчас сидит в луже и обтекает. В плотной занятости из-за Книжного Арсенала я урвала себе целых полчаса, чтобы посмотреть реакции, почитать, что пишут об этом россияне. А там такой скрежет зубов из-за поребрика доносится! Чуть ли не в эфире первого федерального канала говорили, "какие хохлы – гниды". Это ли не самый большой комплимент работе СБУ?" - выразила мнение Оксана Забужко.
По ее словам, можно сказать, что у нас появилась служба безопасности.
"Это страшно говорить, но такой факт – это следствие войны. Однако из того, что сейчас звучит повсюду в новостях, у меня сложилось очень положительное впечатление. Я боюсь, стучу по дереву и держу кулаки, Но у нас, слава богу, появились СБУ и люди, которые уже не торгуют родиной, а действительно готовы ее защищать. Это очень круто", - прокомментировала писательница.
Ранее Оксана Забужко рассказала о войне на Донбассе, политических фейках и "феномене залипшей клавиши".