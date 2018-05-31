Оксана Забужко: У нас нарешті з'явилися СБУ і люди, які вже не торгують батьківщиною

Міф про "всесильне ФСБ" луснув, вважає знаменита письменниця

Аркадій Бабченко – живий, а його "вбивство" – це частина спецоперації. Така новина сколихнула Україну та світ 30 травня.

Styler зв'язався зі знаменитою письменницею Оксаною Забужко і поцікавився її особистими враженнями про ці події.

"З приводу самого Бабченко – говорити про нього нецікаво. А от говорити про СБУ – це значно цікавіше! Бо насправді те, що відбулося, тривало далеко не два дні. Це дуже серйозна історія, і вона потребує осмислення. Вона триває і триватиме. І, я би сказала, є надія на кінець "андроповської" епохи! Бо розбився міф про непереможність "органов товарища Дзержинского", про "непереможне ФСБ". Під егідою саме цього міфу Росія бомбить, ґвалтує, анексує і виробляє все, що їй хочеться. І ось цей міф луснув. Слава українському СБУ!" – прокоментувала письменниця.

"ФСБ ткнули пальцем і виявилося, що воно все трухляве"

За словами Забужко, інсценоване "вбивство" журналіста - це було справжнім ударом по ФСБ.

"Це відбулося у форматі "Запорожці пишуть листа турецькому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем і виявилося, що воно все трухле. Вибачте, у нас два покоління українців живе під владою "Адьбютанта и его превосходительства", "Семнадцати мгновений весны". Це величезна тема. Яка, зверніть увагу, не надто і озвучена та досі не проговорена. Панувала віра в те, що ці "органи" – всесильні. А виявилося, що все це – дикий блеф", - додала Оксана Забужко.

За її словами, для Росії це – пряма поразка.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Так облажатися, як облажалися вони – це треба вміти! І у Раді Безпеки ООН, і з цією за тридцять хвилин відкритою кримінальною справою. Там, у Росії, все гриміло і клекотіло. І можна було б, щоб воно іще кілька днів там погриміло. Хвилю вкотили таку потужну!" - додала вона.

За словами письменниці, після новини про те, що Бабченко - живий, вона отримала багато листів від зарубіжних колег. Вона розповіла:

"Я вчора півдня отримувала листи від колег від Парижа до Бостона. При такій колосальній і блискавичній інформаційній підтримці можна з певністю сказати, що кампанія готувалася довго. І це не просто український, а світовий кейс. У цьому був увесь шарм! Я зустрічалася із Бабченко ще у 2014 році. Але в даному контексті, я вважаю, це абсолютно нецікаво. Замість Бабченка може бути Іванов, Петров, Сидоров".

"Два дні інформаційно всіх трясе"

На думку письменниці, Росія давно запустила інформаційну кампанію, заточену на те, що "в Україні вбивають журналістів".

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Це почалося ще із вбивством нещасного Бузини у 2015 році. "Хунта, яка вбиває журналістів" – ось про це говорилося регулярно. Я ж насправді боялася за матч Ліги Чемпіонів. Я переживала, аби нічого не сталося. Наступного ранку після матчу прокинулася. Чоловік вже дивився новини, і я запитала його: "Ну що, все в порядку?". Я переживала, щоб у нас обійшлося без терактів. А тепер, як бачимо, це готували набагато раніше", - сказала вона.

"Два дні інформаційно всіх трясе. Але це ніяким чином не дводенний процес. Це дуже довгий і красивий сюжет. І ФСБ, перепрошую, зараз сидить в калюжі і обтікає. У щільній занятості через Книжковий Арсенал я урвала собі цілих півгодини, щоб подивитися реакції, почитати, що пишуть про це росіяни. А там такий скрегіт зубів з-за поребрика долинає! Трохи чи не в ефірі першого федерального каналу казали, "какие хохлы – гниды". Це чи не найбільший комплімент роботі СБУ", - виловила думку Оксана Забужко.

За її словами, можна сказати, що у нас з'явилася служба безпеки.

"Це страшно говорити, але такий факт – це наслідок війни. Проте із того, що зараз звучить всюди у новинах, у мене склалося дуже позитивне враження. Я боюся, стукаю по дереву і тримаю Кулаки, але у нас, слава богу, з'явилися СБУ і люди, які вже не торгують батьківщиною, а справді готові її захищати. Це дуже круто", - прокоментувала письменниця.

Раніше Оксана Забужко розповіла про війну на Донбасі, політичні фейки і "феномен залиплої клавіші".