Оксана Забужко: У нас нарешті з'явилися СБУ і люди, які вже не торгують батьківщиною

Міф про "всесильне ФСБ" луснув, вважає знаменита письменниця
Аркадій Бабченко – живий, а його "вбивство" – це частина спецоперації. Така новина сколихнула Україну та світ 30 травня.
Styler зв'язався зі знаменитою письменницею Оксаною Забужко і поцікавився її особистими враженнями про ці події.
"З приводу самого Бабченко – говорити про нього нецікаво. А от говорити про СБУ – це значно цікавіше! Бо насправді те, що відбулося, тривало далеко не два дні. Це дуже серйозна історія, і вона потребує осмислення. Вона триває і триватиме. І, я би сказала, є надія на кінець "андроповської" епохи! Бо розбився міф про непереможність "органов товарища Дзержинского", про "непереможне ФСБ". Під егідою саме цього міфу Росія бомбить, ґвалтує, анексує і виробляє все, що їй хочеться. І ось цей міф луснув. Слава українському СБУ!" – прокоментувала письменниця.
За словами Забужко, інсценоване "вбивство" журналіста - це було справжнім ударом по ФСБ.
"Це відбулося у форматі "Запорожці пишуть листа турецькому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем і виявилося, що воно все трухле. Вибачте, у нас два покоління українців живе під владою "Адьбютанта и его превосходительства", "Семнадцати мгновений весны". Це величезна тема. Яка, зверніть увагу, не надто і озвучена та досі не проговорена. Панувала віра в те, що ці "органи" – всесильні. А виявилося, що все це – дикий блеф", - додала Оксана Забужко.
За її словами, для Росії це – пряма поразка.
Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна, Віталій Носач)
"Так облажатися, як облажалися вони – це треба вміти! І у Раді Безпеки ООН, і з цією за тридцять хвилин відкритою кримінальною справою. Там, у Росії, все гриміло і клекотіло. І можна було б, щоб воно іще кілька днів там погриміло. Хвилю вкотили таку потужну!" - додала вона.
За словами письменниці, після новини про те, що Бабченко - живий, вона отримала багато листів від зарубіжних колег. Вона розповіла:
"Я вчора півдня отримувала листи від колег від Парижа до Бостона. При такій колосальній і блискавичній інформаційній підтримці можна з певністю сказати, що кампанія готувалася довго. І це не просто український, а світовий кейс. У цьому був увесь шарм! Я зустрічалася із Бабченко ще у 2014 році. Але в даному контексті, я вважаю, це абсолютно нецікаво. Замість Бабченка може бути Іванов, Петров, Сидоров".
На думку письменниці, Росія давно запустила інформаційну кампанію, заточену на те, що "в Україні вбивають журналістів".
Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна, Віталій Носач)
"Це почалося ще із вбивством нещасного Бузини у 2015 році. "Хунта, яка вбиває журналістів" – ось про це говорилося регулярно. Я ж насправді боялася за матч Ліги Чемпіонів. Я переживала, аби нічого не сталося. Наступного ранку після матчу прокинулася. Чоловік вже дивився новини, і я запитала його: "Ну що, все в порядку?". Я переживала, щоб у нас обійшлося без терактів. А тепер, як бачимо, це готували набагато раніше", - сказала вона.
"Два дні інформаційно всіх трясе. Але це ніяким чином не дводенний процес. Це дуже довгий і красивий сюжет. І ФСБ, перепрошую, зараз сидить в калюжі і обтікає. У щільній занятості через Книжковий Арсенал я урвала собі цілих півгодини, щоб подивитися реакції, почитати, що пишуть про це росіяни. А там такий скрегіт зубів з-за поребрика долинає! Трохи чи не в ефірі першого федерального каналу казали, "какие хохлы – гниды". Це чи не найбільший комплімент роботі СБУ", - виловила думку Оксана Забужко.
За її словами, можна сказати, що у нас з'явилася служба безпеки.
"Це страшно говорити, але такий факт – це наслідок війни. Проте із того, що зараз звучить всюди у новинах, у мене склалося дуже позитивне враження. Я боюся, стукаю по дереву і тримаю Кулаки, але у нас, слава богу, з'явилися СБУ і люди, які вже не торгують батьківщиною, а справді готові її захищати. Це дуже круто", - прокоментувала письменниця.
Раніше Оксана Забужко розповіла про війну на Донбасі, політичні фейки і "феномен залиплої клавіші".