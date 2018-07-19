Инспектор на капоте: появилась информация о нарушителе

Иллюстративное фото (УНИАН)

Инспектор остался жив

Водителя, который попытался сбить инспектора Уктрансбезопасности, а потом катал его на капоте, удалось задержать. Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Известно, что нарушитель, водитель фуры, проехал с инспектором Укртрансбезпасности на капоте до ближайшей АЗС. После чего он бросил свое транспортное средство и попытался скрыться.

Патрульные полицейские, которым успел позвонить пострадавший инспектор, прибыли на место происшествия достаточно быстро и помешали нарушителю убежать.

"Водитель фуры "довез" инспектора" до ближайшей АЗС, и бросил автомобиль, пытаясь скрыться. На место прибыли патрульные, не дали правонарушителю сбежать и составили два административных протокола – на совершение ДТП и попытку скрыться с места аварии", - так прокомментировали ситуацию представители патрульной полиции в Черновицкой области.

Они сообщили, что у водителя многотонного грузовика отобрали права на вождение и вместо него оставили временный талон.

Напомним, в среду, 19 июля, инспектор Укртрансбезопасности попытался остановить нарушителя на фуре. Водитель, вместо того, чтобы остановиться, попытался наехать на инспектора, а тот, не растерявшись, запрыгнул на капот автомобиля.

Его засняли очевидцы во время поездки. Инспектор держался одной рукой за капот во время передвижения автомобиля по шоссе, а в другой держал телефон, пытаясь дозвониться к своим коллегам за подмогой. Видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Видео: РБК-Украина