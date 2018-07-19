Инспектор на капоте: в сети появилось впечатляющее видео задержания нарушителя

Иллюстративное фото (УНИАН)

Представитель органов ехал на капоте и звонил по телефону

Инспектор Укртрансбезпасности ехал на капоте огромной фуры и при этом звонил по телефону. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Известно, что инспектор пытался остановить нарушителя, который ехал на огромной фуре в сторону Черновцов. Но водитель остановить транспортное средство не захотел, а попытался наехать на представителя Укртрансбезпасности.

Инспектор чудом не попал под колеса фуры, а смог запрыгнуть на капот автомобиля, где и его засняли очевидцы. Он в тот момент звонил в полицию, чтобы сообщить о том, что нарушитель останавливаться не собирается и движется в сторону Черновцов.

"Сегодня в 11:22 на линию 102 поступил вызов от инспектора Укртрансбезопасности о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и в настоящее время сбитый инспектор движется с ним на капоте. Также заявитель добавил, что водитель не собирается останавливаться и направляется в сторону Черновцов. Реально, сначала трудно было в это поверить, но потом прислали видео", – говорится в сообщении "Киев Оперативный".

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети одновременно смеялись с данного инцидента и говорили, что это страшно.

"Украинский терминатор. Ужас, что творится", - написала Валентина Рой.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

"То водилы чудят, то железнодорожники трупы прячут. Чудеса", "Когда все приусы развалились, а ехать надо срочно", "Куколка на капоте", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

"Заяц!", "Бла-бла мент", - смеються подписчики.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, мы писали о том, что в Киеве подростки совершили опасную поездку на электричке.

Видео: РБК-Украина