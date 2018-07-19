Інспектор на капоті: у мережі з'явилося вражаюче відео затримання порушника

Представник органів їхав на капоті і дзвонив по телефону
Інспектор Укртрансбезпеки їхав на капоті величезною фури і при цьому дзвонив по телефону. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.
Відомо, що інспектор намагався зупинити порушника, який їхав на величезній вантажівці в бік Чернівців. Але водій зупинити транспортний засіб не захотів, а спробував наїхати на представника Укртрансбезпасности.
Інспектор дивом не потрапив під колеса фури, а зміг застрибнути на капот автомобіля, де і його зняли очевидці. Він в той момент дзвонив в поліцію, щоб повідомити про те, що порушник зупинятися не збирається і рухається в бік Чернівців.
"Сьогодні о 11:22 на лінію 102 надійшов дзвінок від інспектора Укртрансбезопасности про те, що невідомий чоловік на вантажівці збив його і в даний час збитий інспектор рухається з ним на капоті. Також заявник додав, що водій не збирається зупинятися і спрямовується в бік Чернівців. Реально, спочатку важко було в це повірити, але потім прислали відео", – йдеться в повідомленні "Київ Оперативний".
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі одночасно сміялися з цього інциденту і говорили, що це страшно.
"Український термінатор. Жах, що коїться", - написала Валентина Рой.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
"То воділи чудять, то залізничники трупи ховають. Дива", "Коли всі приуси розвалилися, а їхати треба терміново", "Лялечка на капоті", - написали користувачі.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
"Заєць!", "Бла-бла мент", - смеються передплатники.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
До речі, ми писали про те, що в Києві підлітки скоїли небезпечну поїздку на електричці.
Відео: РБК-Україна