"Нужен мужик с ремнем": в Киеве подростки устроили экстремальную поездку (видео)

В сети показали очередных зацеперов
В Киеве неизвестные решили устроить экстремальную поездку на электричке. Зацеперы были замечены на станции "Зенит". Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
Инцидент произошел во вторник, 17 июля.
"Станция "Зенит". Как объяснить детям, что таким заниматься опасно?" – спросили в сети.
Видео: Зацеперы (facebook.com/KyivOperativ)
Инцидент прокомментировали пользователи:
"С такими ценами на проезд скоро все так ездить будут".
"Как лечь спать в четыре часа утра и быстро проснуться в шесть? Читайте об этом в моей книге "Никак, бл*ть!" Это естественный отбор, детка".
"А зачем объяснять? Думаете, они не знают, что это опасно? Сознательный шаг. Дойдет на чьих-то похоронах".
"Предлагаю Укрзализныци ввести должность здорового мужика с ремнем (желательно армейским), и лупасить по задницам этих детишек".
"Естественный отбор сделает свое дело".
"Никак. Мега высокие штрафы родителям. И возможные исправительные работы детям".
"Таких детей в морг водить и показывать трупы тех, кто менее удачлив".
"Поставить камеру (видеорегистратор) на заднее стекло, и сгонять в ментовку их всех".
"Короткое замыкание хорошо учит, правда один раз...".
"А смысл? Естественный отбор!".
"Как? Отвести на экскурсию в ожоговый центр или в морг".
"Как обьяснить? - Ремнем по жопе".
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Кстати, в Киеве парень залез на самый высокий мост.
Ранее сообщалось, что "пустоголовые" зацеперы под Киевом разозлили сеть.
Виртуозные маневры уходов от ДТП (видео: STYLER.rbc.ua)