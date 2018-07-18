"Нужен мужик с ремнем": в Киеве подростки устроили экстремальную поездку (видео)

Фото: kyivcity travel

В сети показали очередных зацеперов

В Киеве неизвестные решили устроить экстремальную поездку на электричке. Зацеперы были замечены на станции "Зенит". Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 17 июля.

"Станция "Зенит". Как объяснить детям, что таким заниматься опасно?" – спросили в сети.

Видео: Зацеперы (facebook.com/KyivOperativ)

Инцидент прокомментировали пользователи:

"С такими ценами на проезд скоро все так ездить будут".

"Как лечь спать в четыре часа утра и быстро проснуться в шесть? Читайте об этом в моей книге "Никак, бл*ть!" Это естественный отбор, детка".

"А зачем объяснять? Думаете, они не знают, что это опасно? Сознательный шаг. Дойдет на чьих-то похоронах".

"Предлагаю Укрзализныци ввести должность здорового мужика с ремнем (желательно армейским), и лупасить по задницам этих детишек".

"Естественный отбор сделает свое дело".

"Никак. Мега высокие штрафы родителям. И возможные исправительные работы детям".

"Таких детей в морг водить и показывать трупы тех, кто менее удачлив".

"Поставить камеру (видеорегистратор) на заднее стекло, и сгонять в ментовку их всех".

"Короткое замыкание хорошо учит, правда один раз...".

"А смысл? Естественный отбор!".

"Как? Отвести на экскурсию в ожоговый центр или в морг".

"Как обьяснить? - Ремнем по жопе".

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, в Киеве парень залез на самый высокий мост.

Ранее сообщалось, что "пустоголовые" зацеперы под Киевом разозлили сеть.

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