"Потрібен мужик з ременем": у Києві підлітки влаштували екстремальну поїздку (відео)

Фото: kyivcity travel

У мережі показали чергових зацеперів

У Києві невідомі вирішили влаштувати екстремальну поїздку на електричці. Зацепери були помічені на станції "Зеніт". Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 17 липня.

"Станція "Зеніт". Як пояснити дітям, що таким займатися небезпечно?" – запитали в мережі.

Відео: Зацеперы (facebook.com/KyivOperativ)

Інцидент прокоментували користувачі:

"З такими цінами на проїзд скоро всі так їздити будуть".

"Як лягти спати в чотири години ранку і швидко прокинутися о шостій? Читайте про це в моїй книзі "Ніяк, бл*ть!" Це природний відбір, дитинко".

"А навіщо пояснювати? Думаєте, вони не знають, що це небезпечно? Свідомий крок. Дійде на чиїхось похоронах".

"Пропоную Укрзалізниці ввести посаду здорового мужика з ременем (бажано армійським), і лупцювати по дупам цих діточок".

"Природний відбір зробить свою справу".

"Ніяк. Мега високі штрафи батькам. І можливі виправні роботи дітям".

"Таких дітей в морг водити і показувати трупи тих, хто менш удачливий".

"Поставити камеру (відеореєстратор) на заднє скло, і зганяти в мєнтовку їх всіх".

"Коротке замикання добре вчить, правда один раз...".

"А сенс? Природний відбір!".

"Як? Відвести на екскурсію в опіковий центр або в морг".

"Як пояснити? - Ременем по дупі".

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, в Києві хлопець заліз на найвищий міст.

Раніше повідомлялося, що "пустоголові" зацепери під Києвом розлютили мережу.

Віртуозні маневри відходів від ДТП (відео: STYLER.rbc.ua)