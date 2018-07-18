"Потрібен мужик з ременем": у Києві підлітки влаштували екстремальну поїздку (відео)

У мережі показали чергових зацеперів
У Києві невідомі вирішили влаштувати екстремальну поїздку на електричці. Зацепери були помічені на станції "Зеніт". Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.
Інцидент стався у вівторок, 17 липня.
"Станція "Зеніт". Як пояснити дітям, що таким займатися небезпечно?" – запитали в мережі.
Відео: Зацеперы (facebook.com/KyivOperativ)
Інцидент прокоментували користувачі:
"З такими цінами на проїзд скоро всі так їздити будуть".
"Як лягти спати в чотири години ранку і швидко прокинутися о шостій? Читайте про це в моїй книзі "Ніяк, бл*ть!" Це природний відбір, дитинко".
"А навіщо пояснювати? Думаєте, вони не знають, що це небезпечно? Свідомий крок. Дійде на чиїхось похоронах".
"Пропоную Укрзалізниці ввести посаду здорового мужика з ременем (бажано армійським), і лупцювати по дупам цих діточок".
"Природний відбір зробить свою справу".
"Ніяк. Мега високі штрафи батькам. І можливі виправні роботи дітям".
"Таких дітей в морг водити і показувати трупи тих, хто менш удачливий".
"Поставити камеру (відеореєстратор) на заднє скло, і зганяти в мєнтовку їх всіх".
"Коротке замикання добре вчить, правда один раз...".
"А сенс? Природний відбір!".
"Як? Відвести на екскурсію в опіковий центр або в морг".
"Як пояснити? - Ременем по дупі".
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
До речі, в Києві хлопець заліз на найвищий міст.
Раніше повідомлялося, що "пустоголові" зацепери під Києвом розлютили мережу.
Віртуозні маневри відходів від ДТП (відео: STYLER.rbc.ua)