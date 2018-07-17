"Рожденный ползать - летать не будет": в Киеве парень залез на самый высокий мост (видео)

Неизвестный полез на мост без страховки
В Киеве неизвестный экстремал посреди дня залез на самый высокий мост столицы. Парень находился на одном из вантов (тросов) сооружения. Об этом рассказали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.
Инцидент произошел во вторник, 17 июля.
"Рожденный ползать - летать не будет": опять "покоряют" Южный мост в Киеве. Что толкает людей на такие поступки - загадка. А может ему надоели пробки и постоянные аварии на мосту и он нашёл альтернативные маршруты?" - написал автор публикации.
"В любом случае, уважаемые, ходить по земле намного безопасней! Не занимайтесь альпинизмом или еще чем-то, не имея спецподготовки и экипировки. Дома вас ведь кто-то ждет!" - отметили в сети.
Видео: Южный мост (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Готовые кадры для академии МЧС", - сыронизировали в комментариях.
"Пусть лазит, может его уже никто нигде не ждет!" - отметили пользователи.
"В полку номинантов на премию Дарвина прибыло", - написали в сети.
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Чем закончилось экстремально приключение неизвестного парня – остается загадкой.
Кстати, подросток рассказал об экстремальной выходке в киевском метро. Двое экстремалов бросились под поезд метро на станции "Дворец спорта".
Ранее пользователей сети разозлил "зацепер" из Львова. Парень прицепился к автобусу и ехал по его маршруту таким образом.
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