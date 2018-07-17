"Рожденный ползать - летать не будет": в Киеве парень залез на самый высокий мост (видео)

Фото: twitter.com/kmda_official

Неизвестный полез на мост без страховки

В Киеве неизвестный экстремал посреди дня залез на самый высокий мост столицы. Парень находился на одном из вантов (тросов) сооружения. Об этом рассказали на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Инцидент произошел во вторник, 17 июля.

"Рожденный ползать - летать не будет": опять "покоряют" Южный мост в Киеве. Что толкает людей на такие поступки - загадка. А может ему надоели пробки и постоянные аварии на мосту и он нашёл альтернативные маршруты?" - написал автор публикации.

"В любом случае, уважаемые, ходить по земле намного безопасней! Не занимайтесь альпинизмом или еще чем-то, не имея спецподготовки и экипировки. Дома вас ведь кто-то ждет!" - отметили в сети.

Видео: Южный мост (facebook.com/dtp.kiev.ua)





Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Готовые кадры для академии МЧС", - сыронизировали в комментариях.

"Пусть лазит, может его уже никто нигде не ждет!" - отметили пользователи.

"В полку номинантов на премию Дарвина прибыло", - написали в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чем закончилось экстремально приключение неизвестного парня – остается загадкой.

Кстати, подросток рассказал об экстремальной выходке в киевском метро. Двое экстремалов бросились под поезд метро на станции "Дворец спорта".

Ранее пользователей сети разозлил "зацепер" из Львова. Парень прицепился к автобусу и ехал по его маршруту таким образом.

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