"Народжений повзати - літати не буде": у Києві хлопець заліз на найвищий міст (відео)

Невідомий поліз на міст без страховки
У Києві невідомий екстремал посеред дня заліз на найвищий міст столиці. Хлопець перебував на одному з вантів (тросів) споруди. Про це розповіли на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.
Інцидент стався у вівторок, 17 липня.
"Народжений повзати - літати не буде": знову "підкорюють" Південний міст у Києві. Що штовхає людей на такі вчинки - загадка. А може йому набридли постійні затори і аварії на мосту і він знайшов альтернативні маршрути?" - написав автор публікації.
"У будь-якому випадку, шановні, ходити по землі набагато безпечніше! Не займайтеся альпінізмом або ще чимось, не маючи спецпідготовки і екіпіровки. Вдома на вас хтось чекає!" - відзначили в мережі.
Відео: Південний міст (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Готові кадри для академії МНС", - зіронізували в коментарях.
"Хай лазить, може його вже ніхто ніде не чекає!" - відзначили користувачі.
"В полку номінантів на премію Дарвіна прибуло", - написали в мережі.
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Чим закінчилася екстремальна пригода невідомого хлопця – залишається загадкою.
До речі, підліток розповів про екстремальну витівку в київському метро. Двоє екстремалів кинулися під потяг метро на станції "Палац спорту".
Раніше користувачів мережі розлютив "зацепер" зі Львова. Хлопець причепився до автобуса і їхав по його маршруту таким чином.
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