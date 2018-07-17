"Народжений повзати - літати не буде": у Києві хлопець заліз на найвищий міст (відео)

Фото: twitter.com/kmda_official

Невідомий поліз на міст без страховки

У Києві невідомий екстремал посеред дня заліз на найвищий міст столиці. Хлопець перебував на одному з вантів (тросів) споруди. Про це розповіли на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.

Інцидент стався у вівторок, 17 липня.

"Народжений повзати - літати не буде": знову "підкорюють" Південний міст у Києві. Що штовхає людей на такі вчинки - загадка. А може йому набридли постійні затори і аварії на мосту і він знайшов альтернативні маршрути?" - написав автор публікації.

"У будь-якому випадку, шановні, ходити по землі набагато безпечніше! Не займайтеся альпінізмом або ще чимось, не маючи спецпідготовки і екіпіровки. Вдома на вас хтось чекає!" - відзначили в мережі.

Відео: Південний міст (facebook.com/dtp.kiev.ua)





Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Готові кадри для академії МНС", - зіронізували в коментарях.

"Хай лазить, може його вже ніхто ніде не чекає!" - відзначили користувачі.

"В полку номінантів на премію Дарвіна прибуло", - написали в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чим закінчилася екстремальна пригода невідомого хлопця – залишається загадкою.

До речі, підліток розповів про екстремальну витівку в київському метро. Двоє екстремалів кинулися під потяг метро на станції "Палац спорту".

Раніше користувачів мережі розлютив "зацепер" зі Львова. Хлопець причепився до автобуса і їхав по його маршруту таким чином.

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