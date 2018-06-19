Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.38
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.53
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.38
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.53
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Прыгнул под поезд: подросток рассказал об экстремальной выходке в киевском метро (видео)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 08:38

Парень лег в желоб со своим другом ради адреналина

В Киеве в субботу, 16 июня, двое подростков бросились под поезд метро на станции "Дворец спорта". Нарушители скрылись с места происшествия. Один из участников опасного развлечения рассказал о происшествии. Об этом сообщает ТСН.

"Это очень опасный вопрос, потому что на контактный рельс подается более 10 000 вольт. Нарушителям удалось скрыться, потому что их не задерживали квалифицированные сотрудники – это был машинист и работники станции", - отметил начальник управления полиции метрополитена Виталий Быков.

"Я поднялся на перрон, и меня начала какая-то женщина бить сумкой. Я еле вылез – и уже полиция бежала на нас. Просто побежали, и нас не поймали", - рассказал парень, который решил уехать подальше от столичных копов - в Винницу. 

По его словам, подобные вещи он делает уже несколько последних месяцев. А вот объяснить, зачем - он не может.

Виктор отметил, что под поездом было страшно.

"Когда он (поезд - ред.) приближался, было очень страшно. Когда он остановился, я понял, что не будет никакого удара током. Никакой цели не было, цель – просто испытать себя, просто захотел сделать. Я не хочу, чтобы кто-то за мной повторял, это опасно, это очень плохо и так нельзя делать", - рассказал юноша.

В Киеве хотят поймать и отдать под суд обоих нарушителей, как это было с другим экстремалом Павлом Бумчиком. Зацепер катался на вагонах метро, снял зрелищное видео, за что отсидел несколько суток административного ареста.

Видео: Подростки бросились под поезд (YouTube/ТСН)

Отмечается, что в столице существует целое движение зацеперов, которые катаются между вагонами метро, ложатся под поезда, карабкаются на мосты ради адреналина и славы. Однако некоторые из них получают удары током 10 тысяч вольт.

Напомним, подростки устроили ЧП в метро.

В  Киеве активисты требовали наказать догхантера Алексея Святогора (видео: STYLER.rbc.ua)

"Искатели приключений": в Киеве подростки снова были замечены за опасным занятием (видео) В киевском метро подросток бросился под поезд (фото)
Теги: поезд, метро, подростки
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь