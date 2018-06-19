Прыгнул под поезд: подросток рассказал об экстремальной выходке в киевском метро (видео)

Парень лег в желоб со своим другом ради адреналина

В Киеве в субботу, 16 июня, двое подростков бросились под поезд метро на станции "Дворец спорта". Нарушители скрылись с места происшествия. Один из участников опасного развлечения рассказал о происшествии. Об этом сообщает ТСН.

"Это очень опасный вопрос, потому что на контактный рельс подается более 10 000 вольт. Нарушителям удалось скрыться, потому что их не задерживали квалифицированные сотрудники – это был машинист и работники станции", - отметил начальник управления полиции метрополитена Виталий Быков.

"Я поднялся на перрон, и меня начала какая-то женщина бить сумкой. Я еле вылез – и уже полиция бежала на нас. Просто побежали, и нас не поймали", - рассказал парень, который решил уехать подальше от столичных копов - в Винницу.

По его словам, подобные вещи он делает уже несколько последних месяцев. А вот объяснить, зачем - он не может.

Виктор отметил, что под поездом было страшно.

"Когда он (поезд - ред.) приближался, было очень страшно. Когда он остановился, я понял, что не будет никакого удара током. Никакой цели не было, цель – просто испытать себя, просто захотел сделать. Я не хочу, чтобы кто-то за мной повторял, это опасно, это очень плохо и так нельзя делать", - рассказал юноша.

В Киеве хотят поймать и отдать под суд обоих нарушителей, как это было с другим экстремалом Павлом Бумчиком. Зацепер катался на вагонах метро, снял зрелищное видео, за что отсидел несколько суток административного ареста.

Видео: Подростки бросились под поезд (YouTube/ТСН)

Отмечается, что в столице существует целое движение зацеперов, которые катаются между вагонами метро, ложатся под поезда, карабкаются на мосты ради адреналина и славы. Однако некоторые из них получают удары током 10 тысяч вольт.

Напомним, подростки устроили ЧП в метро.

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