"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)

Ребята, таким образом, пытались развлечься

На одной из станций метро произошло ЧП из-за подростков, которые хотели "развлечься". Соответствующее видео опубликовал канал "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

"Киев. Малолетки развлекаются, прыгая в желоб под поезд метро. В результате – экстренная остановка и сбой движения. Как наказать таких?", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на опубликованных кадрах видно, что двое ребят прыгнули в желоб практически перед приездом поезда. В результате инцидента, водителю пришлось в экстренном порядке останавливать поезд.

Видео: подростки прыгнули под поезд (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По мнению пользователей сети, есть в Украине более интересные места, в которых можно так "развлечься".

"В военкомате могут предложить аналогичное развлечение – прыжок под танк", - сказал пользователь Александр Майоров.

"Выписать штраф тысяч на 300 и общественные работы на год", - уточнил пользователь Александр Медведь.

"Финансово наказать. Посчитать убытки+штраф. Нет денег – тюрьма", - уверен пользователь Роман Флиунт.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Кстати, на станции Киевского метрополитена подросток решил броситься под поезд. Неизвестный спустился на рельсы и лег между ними. Судя по снимку, инцидент произошел на станции метро "Дворец спорта". "Фото дня... Киев. Метро. Подросток спустился на рельсы и лег под поезд", - написали в сети. "С ним все в порядке. Дети, берегите родителей и их нервы", - рассказали в сообществе.