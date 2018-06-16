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"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)

STYLERLIFE        16.06.2018 - 14:08
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хлопці, таким чином, намагалися розважитися

На одній зі станцій метро сталася НП через підлітків, які хотіли "розважитися". Відповідне відео опублікував канал "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

"Київ. Малолітки розважаються, стрибаючи в жолоб під потяг метро. В результаті – екстрена зупинка та збій руху. Як покарати таких?", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на опублікованих кадрах видно, що двоє хлопців стрибнули в жолоб практично перед приїздом потягу. В результаті інциденту, водієві довелося в екстреному порядку зупиняти поїзд.

Відео: підлітки стрибнути під потяг (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На думку користувачів мережі, є в Україні більш цікаві місця, в яких можна так "розважитися".

"У військкоматі можуть запропонувати аналогічну розвагу – стрибок під танк", - сказав користувач Олександр Майоров.

"Виписати штраф на 300 тисяч і громадські роботи на рік", - уточнив користувач Олександр Ведмідь.

"Фінансово покарати. Порахувати збитки+штраф. Немає грошей – тюрма", - впевнений користувач Роман Флиунт.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

До речі, на станції Київського метрополітену підліток вирішив кинутися під поїзд. Невідомий спустився на рейки і ліг між ними. Судячи по знімку, інцидент стався на станції метро "Палац спорту". "Фото дня... Київ. Метро. Підліток спустився на рейки і лягла під потяг", - написали в мережі. "З ним все в порядку. Діти, бережіть батьків та їх нерви", - розповіли в співтоваристві.

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Теги: метро, Київ, подростки
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