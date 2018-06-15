В киевском метро подросток бросился под поезд (фото)

Неизвестный решил лечь под поезд

На станции Киевского метрополитена подросток решил броситься под поезд. Неизвестный спустился на рельсы и лег между ними. Об этом сообщается на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Судя по снимку, инцидент произошел на станции метро "Дворец спорта".

"Фото дня... Киев. Метро. Подросток спустился на рельсы и лег под поезд", - написали в сети.

"С ним все в порядке. Дети, берегите родителей и их нервы", - рассказали в сообществе.

Фото: Парень в метро (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Заставить все лето ухаживать за тяжелобольными людьми. Пусть почувствует запах "смерти" и "адреналина".

"Жалко машиниста... Представляю, что он пережил...".

"Очередной одноразовый дебил, перед такими поступками пусть сразу заполняют карту донора, это очень поможет людям, которые вырывают свою жизнь из лап костлявой".

"Дебил".

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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