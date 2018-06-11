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В Киеве госпитализировали подростка, который залез на электричку

STYLERLIFE        11.06.2018 - 19:25
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Парень упал с крыши поезда после удара током

В Киеве парень 2004 года рождения вылез на крышу вагона и получил удар электротоком. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июня, в 20:25 на столичной станции "Дарница".

Подросток залез на крышу пригородной электрички. Парень поднялся на крышу вагона городского электропоезда № 7446/7457, и был поражен электрическим током.

Пострадавший упал с крыши на платформу станции. Подросток получил ожоги обеих рук и был доставлен в Ожоговый центр Киева.

Также в пресс-службе сообщили, что 11 июня в 2:32 на станции "Дарница" на крыше вагона-цементовоза обнаружено тело постороннего мужчины 1990 года рождения с признаками травмирования электрическим током.

Об инцидентах сообщили в правоохранительные органы, проводится расследование.

"Всего с начала этого года по 11 июня в результате поражения электрическим током травмированы 13 посторонних граждан, из них двое - смертельно. Среди травмированных четверо детей в возрасте до 16 лет (травмированы не смертельно)", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киеве подростки увлеклись опасной забавой на электричке.

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Теги: поезд, электричка, подростки
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