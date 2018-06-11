У Києві госпіталізували підлітка, який заліз на електричку

Хлопець впав з даху поїзда після удару струмом

У Києві хлопець 2004 року народження виліз на дах вагона і отримав удар електрострумом. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Інцидент стався у неділю, 10 червня, о 20:25 на столичній станції "Дарниця".

Підліток заліз на дах приміської електрички. Хлопець піднявся на дах вагона міського електропоїзда № 7446/7457, і був уражений електричним струмом.

Потерпілий впав з даху на платформу станції. Підліток отримав опіки обох рук і був доставлений в Опіковий центр Києва.

Також у прес-службі повідомили, що 11 червня о 2:32 на станції "Дарниця" на даху вагона-цементовоза виявлено тіло стороннього чоловіка 1990 року народження, з ознаками травмування електричним струмом.

Про інциденти повідомили в правоохоронні органи, проводиться розслідування.

"Всього з початку цього року по 11 червня в результаті ураження електричним струмом травмовано 13 сторонніх громадян, з них двоє - смертельно. Серед травмованих четверо дітей у віці до 16 років (не смертельно травмовані)", - розповіли в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що в Києві підлітки захопилися небезпечною забавою на електричці.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)