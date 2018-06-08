"Может закончиться печально": в Киеве подростки увлеклись опасной забавой на электричке (фото)

Родителей просят провести воспитательные работы

В Киеве на ж/д станции Святошино заметили подростков, которые развлекались на электричке. Несколько ребят повисли на краю поезда. Об этом написала очевидец на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

"Чьи? Граждане родители, узнайте своих детей и проведите воспитательные работы. Это может закончиться плачевно", - написали в сети.

Инцидент произошел в четверг, 7 июня.

Фото: Подростки (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"07.06. Электричка на ст. Святошино. 18:19 (дети ехали с Борщаговки)", - сообщила очевидец.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области подростка ударило током на крыше поезда.

В городе Славута 12-летнего школьника ударило током на крыше поезда, куда он забрался. Подросток вместе с друзьями решил поразвлечься на вокзале, потом поднялся на крышу поезда, его ударило током так, что загорелась одежда.

Срочная новость за 7 июня (видео: РБК-Украина)