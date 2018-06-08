"Може закінчитися сумно": у Києві підлітки захопилися небезпечною забавою на електричці (фото)

Батьків просять провести виховні роботи

У Києві на ж/д станції Святошино помітили підлітків, які розважалися на електричці. Кілька хлопців повисли на краю поїзда. Про це написала очевидець на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

"Чиї? Громадяни батьки, впізнайте своїх дітей і проведіть виховні роботи. Це може закінчитися сумно", - написали в мережі.

Інцидент стався у четвер, 7 червня.

Фото: Підлітки (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"07.06. Електричка на ст. Святошино. 18:19 (діти їхали з Борщагівки)", - повідомила очевидець.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області підлітка вдарило струмом на даху потяга.

У місті Славута 12-річного школяра вдарило струмом на даху потяга, куди він забрався. Підліток разом з друзями вирішив розважитися на вокзалі, потім піднявся на дах поїзда, його вдарило струмом настільки, що загорівся одяг.

Термінова новина за 7 червня (відео: РБК-Україна)