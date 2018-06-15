У київському метро підліток кинувся під потяг (фото)

Невідомий вирішив лягти під поїзд

На станції Київського метрополітену підліток вирішив кинутися під потяг. Невідомий спустився на рейки і ліг між ними. Про це повідомляється на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Судячи зі знімку, інцидент стався на станції метро "Палац спорту".

"Фото дня... Київ. Метро. Підліток спустився на рейки і лягла під потяг", - написали в мережі.

"З ним все в порядку. Діти, бережіть батьків та їх нерви", - розповіли в спільноті.

Фото: Хлопець в метро (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Змусити все літо доглядати за важкохворими людьми. Нехай відчує запах "смерті" і "адреналіну".

"Шкода машиніста... Уявляю, що він пережив...".

"Черговий одноразовий дебіл, перед такими вчинками нехай відразу заповнюють карту донора, це дуже допоможе людям, які виривають своє життя з лап кістлявої".

"Дебіл".

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше у Києві госпіталізували підлітка, який заліз на електричку.

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