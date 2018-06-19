Стрибнув під потяг: підліток розповів про екстремальну витівку в київському метро (відео)

Хлопець ліг в жолоб зі своїм другом заради адреналіну

В Києві у суботу, 16 червня, двоє підлітків кинулися під потяг метро на станції "Палац спорту". Порушники втекли з місця події. Один з учасників небезпечної розваги розповів про подію. Про це повідомляє ТСН.

"Це дуже небезпечне питання, тому що на контактну рейку подається більше 10 000 вольт. Порушникам вдалося втекти, тому що їх не затримували кваліфіковані співробітники – це був машиніст і працівники станції", - зазначив начальник управління поліції метрополітену Віталій Биков.

"Я піднявся на перон, і мене почала якась жінка бити сумкою. Я ледве виліз – і поліція вже бігла на нас. Просто побігли, і нас не спіймали", - розповів хлопець, який вирішив поїхати подалі від столичних копів - у Вінницю.

За його словами, подібні речі він робить вже кілька останніх місяців. А от пояснити, навіщо - він не може.

Віктор зазначив, що під поїздом було страшно.

"Коли він (потяг - ред.) наближався, було дуже страшно. Коли він зупинився, я зрозумів, що не буде ніякого удару струмом. Ніякої мети не було, мета – просто випробувати себе, просто захотів зробити. Я не хочу, щоб хтось повторював за мною, це небезпечно, це дуже погано і так не можна робити", - розповів юнак.

У Києві хочуть піймати і віддати під суд обох порушників, як це було з іншим екстремалом Павлом Бумчиком. Зацепер катався на вагонах метро, зняв видовищне відео, за що відсидів декілька діб адміністративного арешту.

Відео: Підлітки кинулися під поїзд (YouTube/ТСН)

Зазначається, що в столиці існує цілий рух зацеперів, які катаються між вагонами метро, лягають під потяги, видираються на мости заради адреналіну і слави. Однак деякі з них отримують удари струмом 10 тисяч вольт.

Нагадаємо, підлітки влаштували НП в метро.

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