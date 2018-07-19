Інспектор на капоті: з'явилася інформація про порушника

Ілюстративне фото (УНІАН)

Інспектор залишився живий

Водія, який спробував збити інспектора Уктрансбезпеки, а потім катав його на капоті, вдалося затримати. Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Відомо, що порушник, водій фури, проїхав з інспектором Укртрансбезпеки на капоті до найближчої АЗС. Після чого він кинув свій транспортний засіб і спробував сховатися.

Патрульні поліцейські, яким встиг зателефонувати постраждалий інспектор, прибули на місце події досить швидко і перешкодили порушнику втекти.

"Водій фури "довіз" інспектора" до найближчої АЗС, і кинув автомобіль, намагаючись сховатися. На місце прибули патрульні, не дали правопорушнику втекти і склали два адміністративні протоколи на вчинення ДТП і спробу втекти з місця аварії", - так прокоментували ситуацію представники патрульної поліції в Чернівецькій області.

Вони повідомили, що у водія багатотонної вантажівки відібрали права на водіння і замість нього залишили тимчасовий талон.

Нагадаємо, в середу, 19 липня, інспектор Укртрансбезпеки спробував зупинити порушника на фурі. Водій, замість того, щоб зупинитися, спробував наїхати на інспектора, а той, не розгубившись, заскочив на капот автомобіля.

Його зняли очевидці під час поїздки. Інспектор тримався однією рукою за капот під час пересування автомобіля по шосе, а в іншій тримав телефон, намагаючись додзвонитися до своїх колег за підмогою. Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Відео: РБК-Україна