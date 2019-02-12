Инструктор сломал нос подростку: что грозит харьковскому извергу

Коллаж РБК-Украина

Мать пострадавшего требует от инструктора 100 тысяч в национальной валюте

Московский районный суд Харькова вынес приговор извергу, который сломал нос несовершеннолетнему. Соответствующий документ опубликовали в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, 29 сентября 2017 года сотрудник тренажерного зала увидел на территории детского сада №459 компанию ребят, среди которых обнаружил знакомого подростка. Оказалось, ранее он конфликтовал с его знакомой, поэтому бесстрашный смельчак решил проучить парня.

Подсудимый подошел к жертве и ударил парня в лицо, что стало причиной закрытого перелома носа и линейного перелома лобной кости. Кроме того, у пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга.

Позже харьковчанин, избивший несовершеннолетнего, признал свою вину и частично согласился с иском о возмещении ущерба. Мать пострадавшего рассказала, что инструктор уже выплатил 15000 гривен и потребовала еще 100 тысяч в национальной валюте.

Суд учел, что обвиняемый содержит родителей с инвалидностью, а также имеет многочисленные дипломы за участие в спортивных мероприятиях. За нанесение тяжких телесных повреждений мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой реального наказания на двухлетний испытательный срок. Также житель Харькова обязан выплатить потерпевшему 60 тысяч гривен. На данный момент идет срок апелляционного обжалования.

Напомним, что под Харьковом неадекват жестоко избил беременную подругу. Злоумышленник нанес пострадавшей удары в область головы и туловища.

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