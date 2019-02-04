Интернет в поездах: на что надеяться пассажирам

Фото: коллаж РБК-Украина

Только в 14 скоростных электричках есть бесплатный доступ к интернету через 3G

В Украине пассажирам поездов "Укрзализници" на доступ к Wi-Fi рассчитывать не приходится - в настоящее время операторы мобильной связи не могут обеспечить быстрым и бесперебойным доступом к интернету вдоль следования скоростных электропоездов. Об этом рассказали в АО, передает "Информатор".

Отмечается, что только 14 скоростных электропоездов от УЗ предоставляют бесплатный доступ к сети через мобильную технологию 3G. Остальные поезда похвастаться этим не могут.

В итоге, пассажиры могут надеяться лишь на свои мобильные устройство - чтобы занятся работой во время поездки, просто пообщаться с друзьями в чате или посмотреть кино в дороге.

Кроме того, существует проблема с рабочими розетками в вагонах поездов - если уже такая попадется, считайте, что вам повезло.

Как сообщалось ранее, недавно в поезде 227 ЛБ "Ужгород-Одесса" с потолка тамбура на пассажиров потек сильный напор горячей воды. Напор горячей воды мгновенно залил коридор. В вагоне стоял пар, а у пассажиров промокли вещи.

Также мы писали о том, что журналист Ярослав Гула высказал недовольство касательно состояния поездов "Укрзализныци", отметив ряд вопиющих упущений - он выложил ряд снимков, на которых видны разбитые и грязные окна, обтрепанные, протертые сидения и дырявые полы, через которые можно рассмотреть рельсы.

Напомним, "Укрзализныця" планирует продать на аукционах порядка 16 тысяч старых списанных вагонов.