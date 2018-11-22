Иридодиагностика: Супрун развеяла миф о сомнительном обследовании

Иллюстративное фото (pixabay.com)

О том, что такой вид диагностики является сомнительным стало известно еще в 2000 году

Самая известная разрушительница мифов нашей страны – и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун развенчала очередной миф. На это раз она рассказала о видах диагностики здоровья, который не имеют под собой никакого научного обоснования. По словам чиновницы, одним из таких видов обследования является иридодиагностика – метод в нетрадиционной медицине, в котором диагностика проводится по обследованию радужной оболочки глаза. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

В посте Уляна написала, что по утверждению иридодиагностов, каждая часть тела связана с соответствующей зоной на радужной оболочке глаза. И, если по каким-то причинам в организме человека что-то происходит не так, то это якобы отображается на радужке глаза, например, в виде изменения цвета сегмента радужной оболочки или возникновением нового пятна.

Однако поставить диагноз с помощью иридодиагностики практически не возможно, ведь, известно, что структура радужки формируется еще во время внутриутробного развития человека и в течение жизни она не изменяется.

Что же касаемо изменений, которые иногда обнаруживают диагносты, то они могут появляться из-за повреждения капилляра или же это может быть проявлением болезни глаза, но никак не других органов и систем организма.

Вся опасность кроется не только в том, что иридодиагносты ставят неправильные диагнозы, но они еще и назначают лечение.

Исследования, в которых пытались доказать хоть какую действенность этого метода, доказали абсолютно противоположное.

Так, в одном из исследований иридодиагносты обследовали людей с болезнью почек. В результате болезнь диагностировали у 88% здоровых людей, а 74% действительно больных оказались бы здоровыми.

Еще в одном исследовании, которое касалось онкологических болезней, "специалист" обследовал 110 пациентов, у 68 из которых был диагностирован рак. После применения псевдо метода, из всех пациентов больных раком, было определено, а скорее всего, просто угадано, всего три верных диагноза.

Кроме того еще в одном исследовании проводили обследования людей с болезнями мочевого пузыря. Несколько иридодиагностов не только установили неверные диагнозы, но и даже противоречивые между собой.

В конце публикации Уляна Супрун подчеркнула, что обзор существующих исследований по иридодиагностики был опубликован еще в 2000 году указывает, в нем было написано, что этот метод вообще не имеет эффективности. В частности его можно считать потенциально опасным, ведь тратятся средства и время пациентов, зато устанавливаются несуществующие или неверные диагноз.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала о важности сюсюканья с малышами.

А также рассказывали о том, что Супрун напомнила об ответственном применении антибиотиков.

Видео: РБК-Украина