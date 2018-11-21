Снизить риск развития рака: Супрун дала рекомендации, как это сделать

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И. о. министра дала украинцам практические советы

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун напомнила украинцам о методах профилактики развития онкологических заболеваний. Свои рекомендации Супрун опубликовала на странице в Facebook.

Уляна Супрун рассказала, что развитие рака у людей связано со многими факторами, но отметила, что есть некоторые меры предосторожности, которые смогут снизить риск возникновения этого страшного заболевания.

"Вероятность развития рака у отдельного человека зависит от разных факторов - генетики, образа жизни, окружающей среды, истории других болезней, рациона, вида деятельности, наличия детей и многих других факторов. Впрочем, каждый лично может существенно снизить риски заболеть раком с помощью здорового образа жизни", - написала и. о. министра.

Она дала несколько советов, которые помогут украинцам позаботиться о себе. В первую очередь, Уляна Супрун порекомендовала избегать солнечных ожогов, длительного пребывания на солнце и соляриев.

"Фонд рака кожи рекомендует каждому, независимо от цвета кожи, использовать солнцезащитный крем не только в период жары, но и в течение всего года. Это существенно снижает вероятность развития рака кожи, а также появления морщин и сухости кожи", - отметила Супрун.

Она напомнила о важности соблюдения графика вакцинации и объяснила, зачем это нужно.

"Своевременная вакцинация от вируса гепатита В может предотвратить рак печени, если не будет других факторов риска (например, чрезмерного употребления алкоголя). Вакцинация от вируса папилломы почти полностью защищает от развития рака шейки матки у женщин и рака гортани у мужчин", - рассказала и. о. министра.

Уляна Супрун порекомендовала отказаться от вредных привычек, которые увеличивают вероятность развития некоторых видов рака.

"Чем меньше алкоголя мы потребляем, тем меньше вероятность ряда типов рака: молочной железы, печени, поджелудочной, прямой кишки. Курение, особенно у генетически предрасположенных людей, в позднем возрасте может вызвать рак легких, а также увеличивает вероятность других типов рака (пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря)", - сообщила Супрун.

Также она напомнила о том, как важно следить за своим рационом питания и употреблять продукты, которые защищают организм от токсинов.

"Следите за рационом. Сегодня даже говорят о противоопухолевой диете. Она включает в себя морковь, помидоры, ежевику, малину, орехи, синий виноград, яблоки, и все разновидности капусты. Такие овощи и фрукты защищают наш организм от свободных радикалов и токсинов, которые могут вызвать рак", - отметила и. о. министра.

Также она порекомендовала соблюдать правила безопасности на производстве и в сельском хозяйстве.

"Правильно транспортируйте, храните и следите за дозировкой потенциально вредных для человека веществ, например, пестицидов. Это существенно защищает от воздействия химических канцерогенов", - рассказала Супрун и напомнила, что нужно регулярно проходить обследования и консультироваться с врачом, чтобы не пропустить первые симптомы.

"Если вы еще не начали вести образ жизни, который уменьшает риск заболеть раком - подумайте об этом уже. Помните, профилактика рака дает на 50% больше шансов не заболеть", - резюмировала Уляна Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала о важности сюсюканья с малышами.

А также рассказывали о том, что Супрун напомнила об ответственном применении антибиотиков.

Видео: РБК-Украина