Знизити ризик розвитку раку: Супрун дала рекомендації, як це зробити

Колаж РБК-Україна

В. о. міністра дала українцям практичні поради

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун нагадала українцям про методи профілактики розвитку онкологічних захворювань. Свої рекомендації Супрун опублікувала на сторінці в Facebook.

Уляна Супрун розповіла, що розвиток раку у людей пов'язаний з багатьма факторами, але зазначила, що є деякі запобіжні заходи, які зможуть знизити ризик виникнення цього страшного захворювання.

"Ймовірність розвитку раку у окремої людини залежить від різних факторів - генетики, способу життя, навколишнього середовища, історії інших хвороб, раціону, виду діяльності, наявності дітей і багатьох інших факторів. Утім, кожен особисто може істотно знизити ризики захворіти раком за допомогою здорового способу життя", - написала в. о. міністра.

Вона дала кілька порад, які допоможуть українцям подбати про себе. В першу чергу, Уляна Супрун порекомендувала уникати сонячних опіків, тривалого перебування на сонці і соляріїв.

"Фонд раку шкіри рекомендує кожному, незалежно від кольору шкіри, використовувати сонцезахисний крем не тільки в період спеки, але і протягом усього року. Це істотно знижує ймовірність розвитку раку шкіри, а також появи зморшок та сухості шкіри", - зазначила Супрун.

Вона нагадала про важливість дотримання графіка вакцинації і пояснила, навіщо це потрібно.

"Своєчасна вакцинація від вірусу гепатиту В може запобігти раку печінки, якщо не буде інших факторів ризику (наприклад, надмірного вживання алкоголю). Вакцинація від вірусу папіломи майже повністю захищає від розвитку раку шийки матки у жінок і раку гортані у чоловіків", - розповіла в. о. міністра.

Уляна Супрун порекомендувала відмовитися від шкідливих звичок, які збільшують ймовірність розвитку деяких видів раку.

"Чим менше алкоголю ми споживаємо, тим менше ймовірність ряду типів раку-молочної залози, печінки, підшлункової залози, прямої кишки. Куріння, особливо у генетично схильних людей, в пізньому віці може викликати рак легенів, а також збільшує ймовірність інших типів раку (стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура)", - повідомила Супрун.

Також вона нагадала про те, як важливо стежити за своїм раціоном харчування і вживати продукти, які захищають організм від токсинів.

"Стежте за раціоном. Сьогодні навіть говорять про протипухлинну дієту. Вона включає в себе моркву, помідори, ожину, малину, горіхи, синій виноград, яблука, і всі різновиди капусти. Такі овочі та фрукти захищають наш організм від вільних радикалів і токсинів, які можуть викликати рак", - зазначила в. о. міністра.

Також вона порекомендувала дотримуватися правил безпеки на виробництві і в сільському господарстві.

"Правильно транспортуйте, зберігайте і слідкуйте за дозуванням потенційно шкідливих для людини речовин, наприклад, пестицидів. Це суттєво захищає від дії хімічних канцерогенів", - розповіла Супрун і нагадала, що потрібно регулярно проходити обстеження і консультуватися з лікарем, щоб не пропустити перші симптоми.

"Якщо ви ще не почали вести спосіб життя, який зменшує ризик захворіти на рак - подумайте про це вже. Пам'ятайте, профілактика раку дає на 50% більше шансів не захворіти", - резюмувала Уляна Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про важливість сюсюкання з малюками.

А також розповідали про те, що Супрун нагадала про відповідальне застосуванні антибіотиків.

Відео: РБК-Україна