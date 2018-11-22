Іридодіагностика: Супрун розвіяла міф про сумнівне обстеження

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Про те, що такий вид діагностики є сумнівним стало відомо ще в 2000 році

найвідоміша руйнівниця міфів нашої країни – в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала черговий міф. На цей раз вона розповіла про види діагностики здоров'я, що не мають під собою ніякого наукового обґрунтування. За словами чиновниці, одним з таких видів обстеження є іридодіагностика – метод нетрадиційної медицини, в якому діагностика проводиться по обстеженню райдужної оболонки ока. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

В пості Уляна написала, що за твердженням iридодиагностiв, кожна частина тіла пов'язана з відповідною зоною на райдужній оболонці ока. І, якщо з якихось причин в організмі людини щось відбувається не так, то це нібито відображається на райдужці ока, наприклад, у вигляді зміни кольору сегмента райдужної оболонки або виникненням нового плями.

Однак поставити діагноз за допомогою іридодіагностики практично не можливо, адже, відомо, що структура райдужки формується ще під час внутрішньоутробного розвитку людини і протягом життя не змінюється.

Що ж стосується змін, які іноді виявляють діагности, то вони можуть з'являтися з-за пошкодження капіляра або ж це може бути проявом хвороби ока, але ніяк не інших органів і систем організму.

Вся небезпека криється не тільки в тому, що іридодіагности ставлять неправильні діагнози, але вони ще і призначають лікування.

Дослідження, в яких намагалися довести хоч яку дієвість цього методу, довели абсолютно протилежне.

Так, в одному з досліджень іридодіагности обстежили людей з хворобою нирок. В результаті хворобу діагностували у 88% здорових людей, а 74% дійсно хворих виявилися б здоровими.

Ще в одному дослідженні, яке стосувалося онкологічних хвороб, "спеціаліст" обстежив 110 пацієнтів, у 68 з яких був діагностований рак. Після застосування псевдо методу, з усіх пацієнтів хворих на рак, було визначено, а швидше за все, просто вгадано, всього три вірних діагнозу.

Крім того ще в одному дослідженні проводили обстеження людей з хворобами сечового міхура. Кілька иридодиагностов не тільки встановили невірні діагнози, але й навіть суперечливі між собою.

У кінці публікації Уляна Супрун підкреслила, що огляд існуючих досліджень по іридодіагностики був опублікований ще в 2000 році вказує, що в ньому було написано, що цей метод взагалі не має ефективності. Зокрема його можна вважати потенційно небезпечним, адже витрачаються кошти і час пацієнтів, зате встановлюються неіснуючі або невірні діагноз.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про важливість сюсюкання з малюками.

А також розповідали про те, що Супрун нагадала про відповідальне застосуванні антибіотиків.

Відео: РБК-Україна