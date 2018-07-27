Искали взрывчатку: под Ровно задержали десятки автобусов с паломниками УПЦ МП

Фото: Задержанные автобусы (Кадр из видео)

Более тысячи паломников ожидали проверку

Паломников, которые ехали автобусами в Киев из Ровно для участия в Крестном ходу УПЦ МП задержала полиция. Об этом сообщил священник, который организовал эту поездку. Видео опубликовано на You-Tube-канале "Крестный ход УПЦ – 2018".

Паломники выехали из Ровно в четверг, 26 июля, а уже ночью их задержала полиция. Как объяснили сотрудники правоохранительных органов, они остановили автобусы для того, чтобы проверить на наличие взрывчатых веществ.

На видео видно, как колонна автобусов стоит на трассе и по одному подъезжает на полицейскую проверку.

Священник, который организовал и сопровождает паломников, сообщил, что в этих автобусах едет более тысячи людей, еще часть паломников добирается до Киева поездом.

Кроме того, он отметил, что проверка представителями полиции – плановая и им приходится ее проходить ежегодно, каждый раз при поездке на религиозные мероприятия в столицу.

Священник сообщил, что проверка проходит спокойно, а вот на выезде из Ровно, при посадке, возле автобусов крутились неизвестные люди, которые фотографировали автобусы и паломников.

Также были проблемы с организацией автобусов. Некоторые водители изначально согласились ехать, а потом отказались и пришлось нанимать перевозчиков из других областей. Всего в колоне двигается 22 автобуса.

Видео: под Ровно задержали автобусы с паломниками (YouTube/Крестный ход УПЦ 2018)

Напомним, в пятницу, 27 июля, в Киеве пройдет Крестный ход УПЦ МП.

Ранее мы писали о том, что в УПЦ МП заявили, что власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев.

Видео: STYLER.rbc.ua