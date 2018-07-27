Шукали вибухівку: під Рівним затримали десятки автобусів з паломниками УПЦ МП

Фото: Затримані автобуси (Кадр з відео)

Більше тисячі паломників очікували на перевірку

Паломників, які їхали автобусами до Києва для участі в Хресній ході УПЦ МП, затримала поліція. Про це повідомив священик, який організував цю поїздку. Відео опубліковане на You-Tube-каналі "Хресний хід УПЦ – 2018".

Прочани виїхали з Рівного у четвер, 26 липня, а вже вночі їх затримала поліція. Як пояснили співробітники правоохоронних органів, вони зупинили автобуси для того, щоб перевірити на наявність вибухових речовин.

На відео видно, як колона автобусів стоїть на трасі і по одному під'їжджає на поліцейську перевірку.

Священик, який організував і супроводжує паломників, повідомив, що в цих автобусах їде більше тисячі людей, ще частина паломників добирається до Києва поїздом.

Крім того, він зазначив, що перевірка представниками поліції – планова і їм доводиться її проходити щорічно, кожен раз при поїздці на релігійні заходи в столицю.

Священик повідомив, що перевірка проходить спокійно, а от на виїзді з Рівного, при посадці, біля автобусів крутилися невідомі люди, які фотографували автобуси паломників.

Також були проблеми з організацією автобусів. Деякі водії спочатку погодилися їхати, а потім відмовилися і довелося наймати перевізників з інших областей. Всього в колоні рухається 22 автобуси.

Відео: під Рівному затримали автобуси з прочанами (YouTube/Хресний хід УПЦ 2018)

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 липня, в Києві пройде Хресний хід УПЦ МП.

Раніше ми писали про те, що в УПЦ МП заявили, що влада перешкоджає прибуттю учасників хресного ходу в Київ.

Відео: STYLER.rbc.ua