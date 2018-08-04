В исправительной колонии рассказали о новом способе передачи средств связи заключенным

Фото: Тюрьма (Владимира Гонтара / УНИАН)

Для передачи запрещенных предметов осужденному мужу женщина использовала детские вещи

Работники Полтавской исправительной колонии №64 определили новый способ передачи запрещенных предметов заключенным. 3 августа женщина пыталась пронести в колонию два мобильных телефона. Информацию сообщила пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает "Громадське.Полтава".

Телефоны обнаружили при осмотре личных вещей женщины, которая пришла с младенцем на долгосрочное свидание к осужденному мужчине. В детских подгузниках нашли два мобильных телефона. Запрещенные предметы изъяли, составили соответствующие материалы. На текущий момент проводится проверка.

Напомним, в Сумской области задержан работник исправительной колонии на сбыте наркотиков.

"Правоохранители установили, что чиновник проносил в исправительное учреждение запрещенные предметы и наркотики и сбывал их осужденным. Средства делец получал от родственников заключенных на банковский счет. Размер денежного вознаграждения за каждую такую "передачу" составил около двух тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что мужчине, который выбросил щенка из окна, грозит тюремное заключение.

До этого мы писали, что СМИ опубликовали видео жуткого избиение заключенного тюремщиками в колонии.

Видео: (video.rbc.ua)