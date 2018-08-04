У виправній колонії розповіли про новий спосіб передачі засобів зв'язку засудженим

Фото: В'язниця (Володимира Гонтара / УНІАН)

Для передачі заборонених предметів засудженому чоловікові жінка використовувала дитячі речі

Працівники Полтавської виправної колонії №64 визначили новий спосіб передачі заборонених предметів засудженим. 3 серпня жінка намагалася пронести в колонію два мобільних телефони. Інформацію повідомила прес-служба Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, передає "Громадське.Полтава".

Телефони виявили при огляді особистих речей жінки, яка прийшла з немовлям на довгострокове побачення до засудженого чоловіка. У дитячих підгузниках знайшли два мобільних телефони. Заборонені предмети вилучили, склали відповідні матеріали. На поточний момент проводиться перевірка.

Нагадаємо, в Сумській області затриманий працівник виправної колонії на збуті наркотиків.

"Правоохоронці встановили, що чиновник проносив у виправну установу заборонені предмети і наркотики і збував їх засудженим. Кошти ділок отримував від родичів ув'язнених на банківський рахунок. Розмір грошової винагороди за кожну таку "передачу" склав близько двох тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Слід нагадати, що чоловікові, який викинув цуценя з вікна, загрожує тюремне ув'язнення.

До цього ми писали, що ЗМІ опублікували відео страшного побиття ув'язненого тюремниками в колонії.

Відео: (video.rbc.ua)