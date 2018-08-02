Выбросил щенка из окна: злоумышленнику грозит тюрьма

Иллюстративное фото (pixabay)

Дело передано в суд

Жителю столицы, который выбросил из окна щенка немецкой овчарки, грозит суд и три года лишения свободы. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Андрей Лысенко отметил, что Киевская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт по совершению преступления 44-летним жителем Дарницкого района столице. Его обвиняют в жестоком обращении с животным.

В начале июля 44-летний мужчина, который проживает по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы вместе с семьей, выбросил из окна 7-го этажа двухмесячного щенка породы немецкая овчарка. Очевидцы утверждают, что он прежде, чем выкинуть животное, сдавил ему шею. В результате падения щенок умер от полученных травм.

"Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животным, издевательство над животным, совершенное с применением жестоких методов. На сегодня досудебное расследование по этому уголовному производству завершено. Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд столицы для рассмотрения, по существу. За совершенное киевлянину грозит до трех лет лишения свободы", - написал Лысенко.

Скриншот поста (facebook.com/lysenko.andrii)

Напомним, мы ранее писали о трагедии, которая произошла на столичной Дарнице. Соседи утверждают, что хозяин перед тем, как выбросить щенка из окна, очень сильно избивал его.

А ранее мы писали о том, что в Хмельницком мужчина выбросил собаку с девятого этажа.

Видео: РБК-Украина