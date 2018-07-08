"Найти и наказать": в Киеве мужчина выбросил из окна щенка

До этого мужчина избивал несчастное животное

В Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажного дома щенка. Животное умерло на месте в страшных муках. Это произошло по адресу Ревуцкого, 5. Как сообщает Влад Антонов на своей странице в Facebook, до этого соседи слышали, как мужчина избивал несчастное животное.

"Найти эту тварь и наказать. Ревуцкого,5. Киев. Выбросил щенка с 7 этажа. "Не могу молчать, ребят, аж до слез, только что на Ревуцкого 5, пятый подъезд, где-то с 7 этажа, мразь, долго избивала щенка, все слышали во дворе, потом это чучело высунулось в окно и скинуло бедного 2 месячного щенка на газон." Во дворе было много детей и людей! Дети в истерике, рыдают. Вызвали полицию. Щеночек умер в страшных муках. Люди требуют найти и наказать этого урода сполна. Как таких иродов земля носит?" - написали на странице.

Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)

Пользователи в комментариях к посту возмущены жестокостью мужчины и требуют для него наказания. Также в комментариях отметили, что полиция, приехавшая на вызов, ничего не сделала горожанину, убившему животное.

"Таких надо изолировать, желательно на какие то принудительные и опасные работы, что бы сдох поскорее падло!" - написал Александр Бойко.

"Урод!!!Найти избить и выбросить из окна", - отреагировала Катерина Дудченко.

"Долго избивал? Соседи слышали и молчали просто п..... ц", - прокомментировал Николай Ховсепян.

"В другой публикации в комментариях писали, что вызвали полицию, но они поговорили с тем квартирантом и так и уехали, даже не задержали", - ответила Ева К.

Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)

Напомним, что в Полтаве спасатели помогли сберечь жизнь собаке, которая угодила в фонтан и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

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