"Знайти і покарати": у Києві чоловік викинув з вікна цуценя

До цього чоловік бив нещасну тварину

У Києві чоловік викинув з вікна багатоповерхового будинку цуценя. Тварина померла на місці в жахливих муках. Це сталося за адресою Ревуцького, 5. Як повідомляє Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook, до цього сусіди чули, як чоловік бив нещасну тварину.

"Знайти цю тварюку і покарати. Ревуцького,5. Київ. Викинув цуценя з 7 поверху. "Не можу мовчати, люди, аж до сліз, тільки що на Ревуцького 5, п'ятий під'їзд, десь з 7 поверху, мерзота, довго била цуценя, всі чули у дворі, потім це опудало высунулось у вікно і скинуло бідного 2 місячного цуценя на газон." У дворі було багато дітей і людей! Діти в істериці, ридають. Викликали поліцію. Цуценя померло у страшних муках. Люди вимагають знайти і покарати цього виродка сповна. Як таких іродів земля носить?" - написали на сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/vlad.life)

Користувачі в коментарях до посту обурені жорстокістю чоловіка і вимагають для нього покарання. Також в коментарях зазначили, що поліція, яка приїхала на виклик, нічого не зробила городянину, який убив тварину.

"Таких треба ізолювати, бажано на якісь примусові та небезпечні роботи, що б скоріше здох, падло!" - написав Олександр Бойко.

"Урод!!! Знайти побити і викинути з вікна", - відреагувала Катерина Дудченко.

"Довго бив? Сусіди чули і просто мовчали п..... ц", - прокоментував Микола Ховсепян.

"В іншій публікації в коментарях писали, що викликали поліцію, але вони поговорили з тим квартирантом і так і поїхали, навіть не затримали", - відповіла Єва К.

Скріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)

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