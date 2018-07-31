Взял, чтобы приютить: в Хмельницком мужчина выбросил собаку с девятого этажа

Иллюстративное фото (pixabay)

Подозреваемый утверждает, что собака выпала сама

В Хмельницком молодой мужчина выбросил из окна жилого дома собаку. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в микрорайоне Озерная города Хмельницкий. В полицию позвонили очевидцы происшествия и сообщили, что из окна многоэтажки выбросили собаку. Патрульные полицейские, которые прибыли по указанному адресу, обнаружили животное без признаков жизни.

Как рассказали сотрудникам полиции очевидцы, а также местные зоозащитники, собаку из окна 9-го этажа выбросил хозяин, 25-летний местный житель.

Подозреваемый сообщил, что падение произошло случайно. Мужчина в этот момент находился на кухне, готовил еду для собаки. А животное в этот момент внезапно выскочило в открытую дверь балкона и выпало из окна. Он утверждает, что не причинил бы собаке вреда, так как подобрал ее, чтобы накормить и приютить.

В сети появилось видео, где видно, что подозреваемый очень резко общается с сотрудниками правоохранительных органов.

Видео: Подозреваемый общается с полицией (ТСН)

Полиция проводит следственные действия, проверяет территорию и опрашивает свидетелей, которые присутствовали на месте происшествия. Также пресс-секретарь Хмельницкой полиции призывает откликнуться жителей города, которые что-либо видели, для того, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета Заречанского отделения полиции. Вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований пока еще решается.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит обвинение по части 1 статьи 299 УК Украины ("Жестокое обращение с животными") и наказание в виде минимального штрафа в 50 необлагаемых минимумов (850 гривен) или же лишение свободы до 6 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети разразился скандал из-за харьковского живодера.

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Видео: РБК-Украина