Взяв, щоб поселити: у Хмельницькому чоловік викинув собаку з дев'ятого поверху

Ілюстративне фото (pixabay)

Підозрюваний стверджує, що собака випала сама

У Хмельницькому молодий чоловік викинув з вікна житлового будинку собаку. Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався в мікрорайоні Озерна міста Хмельницький. У поліцію подзвонили очевидці події та повідомили, що з вікна багатоповерхівки викинули собаку. Патрульні поліцейські, які прибули за вказаною адресою, виявили тварину без ознак життя.

Як розповіли співробітникам поліції очевидці, а також місцеві зоозахисники, собаку з вікна 9-го поверху викинув господар, 25-річний місцевий житель.

Підозрюваний повідомив, що падіння сталося випадково. Чоловік у цей момент знаходився на кухні, готував їжу для собаки. А тварина в цей момент раптово вискочила у відчинені двері балкона і випала з вікна. Він стверджує, що не заподіяв би собаці шкоди, так як підібрав її, щоб нагодувати й прихистити.

У мережі з'явилося відео, де видно, що підозрюваний дуже різко спілкується з співробітниками правоохоронних органів.

Відео: Підозрюваний спілкується з поліцією (ТСН)

Поліція проводить слідчі дії, перевіряє територію і опитує свідків, які були присутні на місці події. Також прес-секретар Хмельницької поліції закликає відгукнутися жителів міста, які що-небудь бачили, для того, щоб встановити всі обставини інциденту.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку Зарічанського відділку поліції. Питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань поки ще вирішується.

Якщо вина чоловіка буде доведена, то йому загрожує звинувачення за частиною 1 статті 299 КК України ("Жорстоке поводження з тваринами") і покарання у вигляді мінімального штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів (850 гривень) або ж позбавлення волі до 6 місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі вибухнув скандал через харківського шкуродера.

А також ми розповідали про трагедію в Києві, де ліфт задушив собаку.

Відео: РБК-Україна