Викинув цуценя з вікна: зловмиснику загрожує в'язниця

Ілюстративне фото (pixabay)

Справу передано в суд

Жителю столиці, який викинув з вікна цуценя німецької вівчарки, загрожує суд і три роки позбавлення волі. Про це повідомив представник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Андрій Лисенко зазначив, що Київська місцева прокуратура №2 направила до суду обвинувальний акт щодо вчинення злочину 44-річним жителем Дарницького району столиці. Його звинувачують у жорстокому поводженні з твариною.

На початку липня 44-річний чоловік, який проживає по вулиці Ревуцького в Дарницькому районі столиці разом з родиною, викинув з вікна 7-го поверху двомісячне цуценя породи німецька вівчарка. Очевидці стверджують, що він перш, ніж викинути тварину, здавив йому шию. В результаті падіння щеня померло від отриманих травм.

"Зловмисникові інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України, тобто жорстоке поводження з тваринами, знущання над твариною, вчинене із застосуванням жорстоких методів. На сьогодні досудове розслідування у цій кримінальній справі завершено. Обвинувальний акт направлений в Дарницький районний суд м.києва для розгляду по суті. За вчинене киянину загрожує до трьох років позбавлення волі", - написав Лисенко.

Скріншот поста (facebook.com/lysenko.andrii)

Нагадаємо, ми раніше писали про трагедію, яка сталася на столичній Дарниці. Сусіди стверджують, що господар перед тим, як викинути цуценя з вікна, дуже сильно бив його.

А раніше ми писали про те, що у Хмельницькому чоловік викинув собаку з дев'ятого поверху.

Відео: РБК-Україна