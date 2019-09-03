Исторический день! Украинцы ликуют из-за снятия депутатской неприкосновенности

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада Украины отменила неприкосновенность народных депутатов. Решение было принято во втором чтении и вступит в силу уже с 1 января 2020 года. Представители различных структур власти вместе с рядовыми украинцами поздравляют друг друга в сети.

За принятие законопроекта № 7203 проголосовало 373 народных избранников. Единственной фракцией, которая не голосовала за утверждение этого исторического решения стала "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Стоит отметить, что теперь законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов должен подписать глава парламента, после чего он будет передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко показала видео, снятое непосредственно во время голосования.

Депутатская неприкосновенность снята (видео: facebook.com/halyna.yanchenko)

Сразу же после принятия решения на странице спикера Рады Дмитрия Разумкова появилось поздоавление.

"Все обещали, а мы сделали: депутатская неприкосновенность отменена!.. Отныне депутаты будут нести ответственность как и все граждане Украины", - отметил председатель Верховной Рады.

Депутатская неприкосновенность снята (скрин: facebook.com/Дмитро Разумков)

Петр Порошенко также поздравил украинцев с этим днем, который войдет в учебники по истории Украины. Не забыл пятый президент отметить, что ему "нечего бояться".

Депутатская неприкосновенность снята (скрин: facebook.com/petroporoshenko/)

А народный депутат от "Европейской солидарности" и бывший журналист Владимир Арьев в своем посте отмечает, что существует угроза, что Конституционный Суд может отменить решение, ведь голосование проходило с нарушением процедуры.

"Но, на самом деле, особо ничего пока не изменилось: иммунитет является составляющей закона "О статусе народного депутата" и пока в него не внесут соответствующие изменения, все остается как было, - добавил нардеп.

Депутатская неприкосновенность снята (скрин: facebook.com/volodymyr.ariev)

Украинцы в соцсетях радуются снятию неприкосновенности с народных депутатов. Тем не менее, многие настроены весьма скептически, ведь это решение вряд ли повлияет на улучшение жизни среднестатистического жителя страны.

Молодцы. Это действительно депутаты от народа. Народ вами гордится. Мы с вами!

И почему такие радости? Это повлияет на вашу жизнь? Так нет. При такой круговой поруке, которая сейчас при нынешней власти, воровать будут много и очень много. Но не все, а избранные. И знать об этом никто не будет...

Без эйфории - только в части уголовных преступлений! Пусть идут последовательно дальше - отменить все привилегии, в том числе пожизненные, спецобслуживание. Запретить прихватизировать служебное жилье и прочее...

Депутатская неприкосновенность снята (скрин: facebook.com)

Ура! Так Вам. Теперь разбегайтесь или выстраивайтесь к прокурору.

Наконец За 28 лет все-таки решили этот вопрос. Молодцы.

Вам-то что с этого? Думаете, много работы будет, появятся деньги, заработок вырастет? Где-нибудь в какой-то стране есть прецедент, что у депутатов отменили неприкосновенность?

Депутатская неприкосновенность снята (скрин: facebook.com)

Напомним, как нардепы голосовали за отмену депутатской неприкосновенности:

"Слуга народа" - 252 голоса,

"Европейская солидарность" - 24 голоса,

"Батькивщина" - 23,

"Голос" - 19,

депутатская группа "За будущее" - 22,

внефракционные - 33 голоса.

Депутатская неприкосновенность снята (фото: РБК-Украина)

К слову, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем знаний, дав несколько важных и веселых советов первоклассникам.