Истории о тренере, футболисте, друге и интеллектуале: вышел аудиосериал о Лобановском

Герои аудиосериала - друзья и знакомые Валерия Васильевича, которые эпизод за эпизодом рисуют портрет спортивного метра. В их числе спортивные журналисты Валентин Щербачев, Владимир Гарець и Дмитрий Москаленко, известные футболисты Олег Протасов, Сергей Попов, Владимир Сергеев, Сергей Собецкий, Валерий Яремченко и другие.

"Новый аудиопроект мы решили посвятить Валерию Лобановскому по довольно многим причинам. Начнем с того, что это легенда мирового спорта, именно он сформировал историю украинского футбола и именно благодаря его мастерству команды становились настоящими чемпионами, а футболисты - звездами. Даже сейчас его системный и аналитический подход к игре не прекращает впечатлять", - говорят авторы сериала из MEGOGO.

"Маятник" собрал истории, которые раньше никогда не звучали и каждая из которых показывает разные стороны Валерия Васильевича.

"Лобановского знают в основном как тренера, однако мы посмотрели на него и как на игрока, который имел свой особый стиль, и как на многогранную личность сквозь призму отношений с другими", - рассказывают авторы.