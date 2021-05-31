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Истории о тренере, футболисте, друге и интеллектуале: вышел аудиосериал о Лобановском

Автор: Styler

Вышел документальный аудиосериал "Маятник". Проект рассказывает о жизни и футболе Валерия Лобановского: от карьеры игрока до последнего матча в роли тренера.

Проект состоит из семи частей, которые охватывают различные периоды жизни и карьеры Лобановского, и доступен по ссылке.

Герои аудиосериала - друзья и знакомые Валерия Васильевича, которые эпизод за эпизодом рисуют портрет спортивного метра. В их числе спортивные журналисты Валентин Щербачев, Владимир Гарець и Дмитрий Москаленко, известные футболисты Олег Протасов, Сергей Попов, Владимир Сергеев, Сергей Собецкий, Валерий Яремченко и другие.

"Новый аудиопроект мы решили посвятить Валерию Лобановскому по довольно многим причинам. Начнем с того, что это легенда мирового спорта, именно он сформировал историю украинского футбола и именно благодаря его мастерству команды становились настоящими чемпионами, а футболисты - звездами. Даже сейчас его системный и аналитический подход к игре не прекращает впечатлять", - говорят авторы сериала из MEGOGO.

"Маятник" собрал истории, которые раньше никогда не звучали и каждая из которых показывает разные стороны Валерия Васильевича.

"Лобановского знают в основном как тренера, однако мы посмотрели на него и как на игрока, который имел свой особый стиль, и как на многогранную личность сквозь призму отношений с другими", - рассказывают авторы.

Ранее стали известны особенности работы Лобановского с футболистами.

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