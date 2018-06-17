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В Ивано-Франковской области у матери забрали двух маленьких детей

STYLERLIFE        17.06.2018 - 19:10
Фото: Дом в котором проживали дети (facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)
Фото: Дом в котором проживали дети (facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

Женщина злоупотребляла алкоголем

У жительницы села Микуличин, Ивано-Франковской области забрали двух маленьких детей из-за постоянного злоупотребления алкогольными напитками. Об этом сообщила служба Ювенальной Превенции Прикарпатья на своей странице в социальной сети Facebook.

Работники ювенальной превенции и социальных служб пришли с проверкой к 33-летней жительнице села Микуличин и обнаружили ее спящей после очередного употребления алкоголя.

В грязном, запущенном доме находилось двое детей, 2-летняя девочка и 5-летний мальчик. Еще двое детей в этот момент находились с отцом на его работе.   

 

Фото: Дом, в котором проживали маленькие дети (facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

"Их мать ранее уже попадала в поле зрения полиции за недосмотр за несовершеннолетними сыновьями и дочерями, но это, как видно, никак не повлияло на ее отношение к родительским обязанностям", - сказано в сообщении.

Двух младших детей изъяли из семьи и оказали им необходимую помощь. На безответственную мать за уклонение от обеспечения необходимых условий жизнь, обучения и воспитания несовершеннолетних детей, завели административное дело по статье 184 КУоАП.

Специалисты сообщили, что в будущем женщина может лишиться родительских прав.

"А в дальнейшем, если женщина и на этот раз придет в себя и не заботиться о детях, она может быть даже лишена родительских прав на них", - отметили специалисты по ювенальной превенции.

Скриншот поста (facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

Кстати, ранее мы писали о том, что соцслужбы забрали у женщины сына.

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Теги: мать, дети, алкоголь
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