В Івано-Франківській області у матері забрали двох маленьких дітей

Жінка зловживала алкоголем

У жительки села Микуличин, Івано-Франківської області забрали двох маленьких дітей з-за постійного зловживання алкогольними напоями. Про це повідомила служба Ювенальної Превенції Прикарпаття на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Працівники ювенальної превенції і соціальних служб прийшли з перевіркою до 33-річної жительки села Микуличин і виявили її сплячою після чергового вживання алкоголю.

В брудному, занедбаному будинку знаходилося двоє дітей, 2-річна дівчинка та 5-річний хлопчик. Ще двоє дітей у цей момент перебували з батьком на його роботі.

Фото: Будинок, в якому проживали маленькі діти (facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

"Їх мати раніше вже потрапляв у поле зору поліції за недогляд за неповнолітніми синами і дочками, але це, як видно, ніяк не вплинуло на її ставлення до батьківських обов'язків", - сказано в повідомленні.

Двох молодших дітей вилучили з сім'ї і надали їм необхідну допомогу. На безвідповідальну матір за ухилення від забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей, порушили адміністративну справу за статтею 184 КУпАП.

Фахівці повідомили, що в майбутньому жінка може позбутися батьківських прав.

"А в подальшому, якщо жінка і на цей раз прийде в себе і не піклуватися про дітей, вона може бути навіть позбавлена батьківських прав на них", - зазначили фахівці з ювенальної превенції.

Скріншот поста (facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

До речі, раніше ми писали про те, що соцслужби забрали у жінки сина.

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