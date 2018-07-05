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Интервью

"Июль бежит": синоптик дала прогноз на 6 июля

STYLERLIFE        05.07.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/EllasPix
Фото: pixabay.com/EllasPix

В некоторых областях вероятны дожди с грозами

В пятницу, 6 июля, в Украине ожидается теплая погода. Местами вероятны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В Атлантике лежит себе антициклон и пытается не пускать высоким атмосферным давлением дожди на континент. Ему это не совсем удается, потому что все равно прорываются вторичные атмосферные зловредные фронты, которые предопределяют дожди. Поэтому пока что антициклон будет греть спину вместе с Испанией, Португалией и значительной частью Средиземноморья", - отметила она.

"А, например, в Украину хвосты этих фронтов завтра, 6 июля, принесут дожди, и даже грозы", - предупредила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Осадки наиболее вероятны в северных, западных областях, а также в Винницкой и Черкасской. На востоке, Юге и в большинстве центральных областей будет сухо, солнечно, малооблачно и очень тепло.

В пределах Украины завтра прогнозируют +25+30 градусов.

В Киеве 6 июля ожидается до +28, +29 градусов. Возможен дождь с грозой.

"Возьмите зонты или небольшой скрученный в сумочку дождевичок", - посоветовала Диденко.

"Кто собирается скакать в ночь на Ивана Купала, на 7 июля, через костер, пускать венки с мыслями о принце - в Гидропарке дождь маловероятен, +17+19 градусов", - отметила синоптик.

Фото: pixabay.com/ru/users/Jan-Mallander

"Не забывайте о фруктах - чем меньше их становится на деревьях, тем больше цифр появляется на базарных ценниках. Лето, июль бегут быстро", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили прогноз на четверг.

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Теги: погода, Наталка Диденко
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