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Повертаються дощі: синоптики уточнили прогноз на четвер

STYLERLIFE        05.07.2018 - 09:33
Фото: pixabay
Фото: pixabay

В деяких областях очікуються опади

У четвер, 5 липня, в Україну повертається дощова погода. Опади будуть в основному на заході країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Потепління поки не прогнозується. Вночі температура становитиме +12+19 градусів, вдень +24+29. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/сек.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У Карпатах мінлива погода, місцями короткочасні дощі. Вночі +12+15, вдень +26+28.

У Львові також очікуються дощі. Температура вночі становитиме +13+15 градусів, вдень +25+27.

В Одесі буде сонячно. Вночі +17+19, вдень +27+29 градусів тепла.

У Дніпрі без опадів. Вночі +14+16, вдень +26+28. У Харкові вночі очікується +13+15, вдень +25+27 градусів.

У Києві буде сухо. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12+14, вдень +23+27 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик розповів, коли в Україну повернеться тепла погода.

За його словами, після тривалого похолодання, сильних злив і урагану у вівторок, 10 липня, настане справжня спека.

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