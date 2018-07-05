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Возвращаются дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг

STYLERLIFE        05.07.2018 - 09:33
Фото: pixabay
Фото: pixabay

В некоторых областях ожидаются осадки

В четверг, 5 июля, в Украину возвращается дождливая погода. Осадки будут в основном на западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Потепление пока не прогнозируется. Ночью температура составит +12+19 градусов, днем +24+29. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/сек.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В Карпатах будет переменная погода, местами кратковременные дожди. Ночью +12+15, днем +26+28.

Во Львове также ожидаются дожди. Температура ночью составит +13+15 градусов, днем +25+27.

В Одессе будет солнечно. Ночью +17+19, днем +27+29 градусов тепла.

В Днепре без осадков. Ночью +14+16, днем +26+28. В Харькове ночью ожидается +13+15, днем +25+27 градусов.

В Киеве будет сухо. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12+14, днем +23+27 градусов.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину вернется теплая погода.

По его словам, после затяжного похолодания, сильных ливней и урагана во вторник, 10 июля, наступит настоящая жара.

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