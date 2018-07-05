"Липень біжить": синоптик дала прогноз на 6 липня

У деяких областях ймовірні дощі з грозами

У п’ятницю, 6 липня, в Україні очікується тепла погода. Місцями ймовірні дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В Атлантиці лежить собі антициклон і намагається не пускати високим атмосферним тиском дощі на континент. Йому це не зовсім вдається, бо все одно прориваються вторинні атмосферні капосні фронти, які зумовлюють дощі. Тому поки що антициклон грітиме спину разом із Іспанією, Португалією та значною частиною Середземномор'я", - відзначила вона.

"А, наприклад, в Україну хвости цих фронтів завтра, 6 липня, принесуть дощі, і навіть грози", - попередила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Опади найбільш ймовірні у північних, західних областях, а також у Вінницькій та Черкаській. На сході, Півдні та у більшості центральних областей буде сухо, сонячно, малохмарно та дуже тепло.

В межах України завтра прогнозують +25+30 градусів.

У Києві 6 липня очікується до +28, +29 градусів. Можливий дощ з грозою.

"Візьміть парасолі невеликі або скручений у сумочку дощовичок", - порадила Діденко.

"Хто збирається скакати у ніч на Івана Купала, на 7 липня, через вогнище чи пускати віночки з думками про принца - у Гідропарку дощ малоймовірний, +17+19 градусів", - відзначила синоптик.

Фото: pixabay.com/ru/users/Jan-Mallander

"Не забувайте про фрукти - чим менше їх стає на деревах, тим більше цифр з'являється на базарних цінниках. Літо, липень біжать швидко", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили прогноз на четвер.

Як використовувати кондиціонери без шкоди для організму (відео: STYLER.rbc.ua)