Как избавиться от неприятного запаха мусорного ведра: самые простые способы

Мусор желательно выносить ежедневно, но на практике - пакет выбрасывается раз в 2-3 дня, а значит неприятный запах обеспечен.

В мусорном ведре скапливаются отходы и остатки пищи. Они начинают гнить, образовываются различные бактерии и все это приводит к появлению неприятного запаха.

Как избавиться от неприятного "аромата" мусорного ведра - читайте ниже.

Для начала отправьте пакет с мусором на помойку, а ведро как следует помойте. Желательно с моющим средством. Это не избавит от запаха полностью, но снизит вонь в разы. Хорошо просушите ведро, а потом используйте специальные средства:

Кошачий наполнитель

Насыпьте немного древесного наполнителя на дно мусорного ведра. Сверху можно вставить пакет для мусора. Если жидкость от отходов протечет сквозь пакет, наполнитель их впитает вместе с запахом. Менять наполнитель нужно раз в неделю.

Эфирные масла

Намочите салфетку несколькими каплями эфирного масла, которое вам нравится. Протрите стенки ведра и постелите эту салфетку на дно. Если жидкость из ведра вытечет, то салфетку нужно будет заменить. Но запах она точно уберет.

Можно смочить ватные шарики маслом чайного дерева или цитрусовыми и положить на дно - они от бактерий спасут, и мух отпугнут.

Газета

Старый способ, который использовали наши бабушки и мамы - до появления мусорных пакетов. Постелите на дно мусорного ведра старую газету.

Кстати, на нее тоже можно капнуть пару капель эфирного масла. Газета поглотит жидкость от отходов и неприятные запахи.

Раствор уксуса

Этот способ применяется, если запах очень сильный и более слабые средства не помогают. Залейте ведро раствором уксуса и оставьте на некоторое время для дезинфекции.

Берите в соотношении одна часть воды на одну часть уксуса. Потом эту воду вылейте и еще раз хорошо помойте ведро, с щеткой. Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту.

Пищевая сода

Сода отлично поглощает неприятные запахи и для мусорного ведра ее можно использовать по-разному. Например, соду можно засыпать на дно, чтобы не было запаха. Или сам мусор.

Можно развести пасту с водой до состояния пасты и очистить ведро от мусора и неприятного запаха с помощью щетки.

Белизна или другое универсальное средство с хлором

Залейте мусорное ведро средством, можно разбавить немного водой. Оставьте на какое-то время, а потом хорошо помойте теплой водой.

Цедра цитрусовых

Возьмите цедру лимона или апельсина и положите на дно мусорного ведра. Запах точно перебьет неприятную вонь. Меняйте цедру раз в неделю.

Корица

Намочите влажную салфетку раствором корицы и положите ее на дно ведра. Запах будет просто сногсшибательный.

Важные советы: