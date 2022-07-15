Как избавиться от неприятного запаха мусорного ведра: самые простые способы
В мусорном ведре скапливаются отходы и остатки пищи. Они начинают гнить, образовываются различные бактерии и все это приводит к появлению неприятного запаха.
Мусор желательно выносить ежедневно, но на практике - пакет выбрасывается раз в 2-3 дня, а значит неприятный запах обеспечен.
Как избавиться от неприятного "аромата" мусорного ведра - читайте ниже.
Для начала отправьте пакет с мусором на помойку, а ведро как следует помойте. Желательно с моющим средством. Это не избавит от запаха полностью, но снизит вонь в разы. Хорошо просушите ведро, а потом используйте специальные средства:
Кошачий наполнитель
Насыпьте немного древесного наполнителя на дно мусорного ведра. Сверху можно вставить пакет для мусора. Если жидкость от отходов протечет сквозь пакет, наполнитель их впитает вместе с запахом. Менять наполнитель нужно раз в неделю.
Эфирные масла
Намочите салфетку несколькими каплями эфирного масла, которое вам нравится. Протрите стенки ведра и постелите эту салфетку на дно. Если жидкость из ведра вытечет, то салфетку нужно будет заменить. Но запах она точно уберет.
Можно смочить ватные шарики маслом чайного дерева или цитрусовыми и положить на дно - они от бактерий спасут, и мух отпугнут.
Газета
Старый способ, который использовали наши бабушки и мамы - до появления мусорных пакетов. Постелите на дно мусорного ведра старую газету.
Кстати, на нее тоже можно капнуть пару капель эфирного масла. Газета поглотит жидкость от отходов и неприятные запахи.
Раствор уксуса
Этот способ применяется, если запах очень сильный и более слабые средства не помогают. Залейте ведро раствором уксуса и оставьте на некоторое время для дезинфекции.
Берите в соотношении одна часть воды на одну часть уксуса. Потом эту воду вылейте и еще раз хорошо помойте ведро, с щеткой. Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту.
Пищевая сода
Сода отлично поглощает неприятные запахи и для мусорного ведра ее можно использовать по-разному. Например, соду можно засыпать на дно, чтобы не было запаха. Или сам мусор.
Можно развести пасту с водой до состояния пасты и очистить ведро от мусора и неприятного запаха с помощью щетки.
Белизна или другое универсальное средство с хлором
Залейте мусорное ведро средством, можно разбавить немного водой. Оставьте на какое-то время, а потом хорошо помойте теплой водой.
Цедра цитрусовых
Возьмите цедру лимона или апельсина и положите на дно мусорного ведра. Запах точно перебьет неприятную вонь. Меняйте цедру раз в неделю.
Корица
Намочите влажную салфетку раствором корицы и положите ее на дно ведра. Запах будет просто сногсшибательный.
Важные советы:
- Регулярно выбрасывайте мусор. Если вы не накапливаете ежедневно хотя бы половину пакета - замените на ведро меньшего размера и покупайте небольшие пакеты для мусора.
- Сливайте жидкость перед тем, как отправлять отходы в ведро. Если на дне появилась влага - сразу устраняйте ее, чтобы не пришлось потом долго избавляться от неприятного запаха.
- Не ставьте мусорное ведро в теплое место (рядом с кухонной плитой, батареей, духовкой, под теплыми трубами). Тепло помогает отходам гнить намного быстрее и запах появляется буквально за сутки.
- Складывайте влажные отходы в отдельный пакет или в бумагу.
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